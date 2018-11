L'economia britànica es reduirà un 3,9% amb el pla del Brexit de May i un 9,3% si Londres surt de la UE sense acord

La tempesta sobre Londres no escampa. Més aviat el contrari. Dades oficials del govern britànic publicades aquest dimecres al migdia indiquen que el resultat de sortir de la Unió Europea (UE) serà, en termes econòmics i en tots els casos, molt pitjor que el de quedar-s'hi.

Encara que les xifres no recullen un model fet a partir del pacte de divorci amb la Unió aconseguit per la primera ministra, Theresa May, i aprovat diumenge passat pel Consell Europeu, la variant més pròxima, que inclou les restriccions a la migració i algunes friccions comercials noves actualment no existents, suggereix una rebaixa de la renda nacional a llarg termini d'un 3,9% en comparació amb la que resultaria de continuar dins del club de Brussel·les. Si el Regne Unit sortís sense acord, el descens de l’economia es calcula que seria d'un 9,3%, sempre en comparació amb la situació que es produiria mantenint l'estatus actual.

Hores abans que el departament del Tresor del Regne Unit fes públiques les seves previsions en relació amb el Brexit, el ministre titular de la cartera, Philip Hammond, havia admès que el Regne Unit serà més pobre, a llarg termini, un cop es completi la sortida del país de la Unió Europea (UE).

"Remaining in the EU would be a better outcome for the economy, but not by much" - Chancellor Philip Hammond says Theresa May's #Brexit deal "is very close" to the economic benefits of being in the EU https://t.co/I8tGIezoYM pic.twitter.com/JXg4DhHMGP — BBC News (UK) (@BBCNews) November 28, 2018

El 'chancellor of the Exchequer' ha reconegut que "quedar-se al mercat únic", una possibilitat rebutjada per la primera ministra, Theresa May, era la millor manera d'assegurar el futur econòmic del país. I preguntat sobre si la nova anàlisi demostraria que sortir de la UE seria "perjudicial" per al creixement econòmic del país, va respondre: "Sí, teniu raó en aquesta anàlisi. Purament des d'un punt de vista econòmic, hi haurà un cost pel fet de sortir de la Unió Europea, perquè hi haurà impediments per al nostre comerç. I si ens fixem només en l'economia, quedar-nos al mercat únic ens donaria un avantatge econòmic, sí".

El ministre, però, ha reafirmat que el pacte aconseguit per Theresa May és el millor possible i el que causarà menys perjudici. "L'acord reduiria al màxim aquests costos" alhora que oferiria avantatges polítics que són, al seu parer, els que hi havia en joc en el moment del referèndum del 2016.

La primera ministra May –embarcada des de dilluns en una gira perl país que aquesta tarda la du a Escòcia per vendre el seu pacte– ha assegurat al Parlament, durant la sessió de control setmanal, que “el pacte és el millor a l’abast per als llocs de treball i l’economia, i permet fer honor al resultat del referèndum i adonar-se de les oportunitats del Brexit”. Desmentint les dades del seu govern, i davant de l’absència del ministre d’Economia a la cambra, May ha afirmat: "Aquesta anàlisi no demostra que siguem més pobres en el futur del que ho som avui".

Jeremy Corbyn on #Brexit: "It's not hard to be the best deal if it's the only deal"



Theresa May: "What does Labour have to offer? 6 bullet points. My weekend shopping list is longer than that"



Follow #PMQs live: https://t.co/tYluBACMOK pic.twitter.com/K2ElC4POZf — BBC Politics (@BBCPolitics) November 28, 2018

El model econòmic dissenyat pel Tresor no preveu la possibilitat que el Regne Unit continuï durant un temps indefinit alineat amb els estàndards regulatoris de la UE ni que Irlanda del Nord ho estigui encara més, si finalment el Regne Unit i la UE no signen en els pròxims anys l’acord comercial que promou la declaració política firmada també diumenge per Londres i Brussel·les.

El descens del 3,9 per cent de l'economia britànica representaria un cost global de gairebé cent mil milions de lliures en 15 anys, equivalents a una reducció anual de 1.100 lliures per persona en comparació amb les dades resultants si el Regne Unit es quedés a la Unió.

L'avaluació suggereix també que un acord de lliure comerç entre el Regne Unit i la UE a l'estil del signat recentment amb el Canadà seria considerablement més costós, i reduiria un l'economia un 6,7 per cent en 15 anys. Aquesta opció, però, no ha estat considerada pel govern.

Projecte de la Por 2.0

"Un intent desesperat de revertir el resultat del referèndum"

La intervenció de Hammond ja ha estat qualificada pels 'brexiters' de "Projecte de la Por 2.0". També aquest dimecres, David Davis, el primer dels dos ministres del Brexit que van dimitir del govern de May, ha assegurat: “Em temo que tots hem d’estar preparats per al Projecte de la Por 2.0. En un intent desesperat d'invertir els resultats del referèndum, indubtablement sentirem les històries més espantoses i les previsions més improbables. En el passat, les previsions del Tresor gairebé mai han estat correctes i han estat, molt sovint, dramàticament errònies”.

I a diferència del que fa aquests dies la primera ministra, que descarta la possibilitat que el seu pacte el tombi el Parlament, Hammond sí que ha considerat les opcions que hi haurà si l'11 de desembre la cambra dels Comuns, com tot sembla indicar fins ara, castiga Downing Street, en bona mesura gràcies a gairebé un centenar de diputats conservadors que votaran 'no' a l'acord.

En aquest cas, per a Hammond s'entraria en un "territori polític desconegut". I seria el govern el que, "a continuació, hauria de seure i decidir, basant-se en la votació i qui ha votat què", els següents passos. "Vivim en una democràcia, el Parlament és sobirà" i els 650 diputats tindrien l'última paraula. Totes les opcions serien aleshores possibles, inclosa la del segon referèndum, per bé que, de moment, creix l'alternativa d'intentar renegociar un acord amb la UE sobre la base de la pertinença de l'EFTA (l'Associació Europea de Lliure Comerç), seguint pautes semblants a les de Noruega. Molts 'brexiters', però, s'hi oposarien perquè no es posaria fi a la lliure circulació de persones, encara que existeixen mecanismes especials per limitar-la en determinats casos.

El càlcul de May és que l’opinió pública vegi que, malgrat que la seva situació econòmica podria ser pitjor arran de la sortida de la UE, el seu pacte permet que no sigui tan dolenta com sortir-ne sense pacte i, a més, respecta el resultat del referèndum. Una esperança quasi vana. La publicació de les dades del Tresor ha coincidit amb unes declaracions del ministre d’Economia laborista a l’ombra, John McDonnell, que ha suggerit que si el pacte de May es tomba al Parlament i no és possible convocar eleccions generals, el partit exigiria un segon referèndum.