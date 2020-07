Els pro democràtics de Hong Kong comencen l'exili

Nathan Law, un dels líders més destacats del moviment pro democràtic de Hong Kong i dirigent del partit Demosisto, ha fugit a l'exili, en una destinació desconeguda, dies després que s'aprovés la controvertida llei de seguretat que tira per terra el model un país, dos sistemes. "He deixat ja Hong Kong i continuo la tasca de defensa a nivell internacional. Basat en la valoració de riscos, no he de revelar gaire sobre on soc i la meva situació personal ara", ha escrit aquest dijous l'activista en un grup de WhatsApp amb periodistes.

1. THREAD: No Hong Konger is under the illusion that Beijing has any intention to respect our basic rights and honor its promises to us. Mass arrests have already begun on the first day of the National Security Law's implementation. — Nathan Law 羅冠聰 😷 (@nathanlawkc) July 2, 2020

El jove, que havia anunciat la seva intenció de concórrer a les eleccions legislatives de Hong Kong el setembre vinent, havia testificat dijous davant el Congrés nord-americà, al costat del seu col·lega Brian Leung Kai-ping, resident als Estats Units, en què va criticar la llei de seguretat i va parlar de "la il·legalitat de el règim" i, en aquell moment, ja va advertir que la seva presència a Hong Kong el posava en greu perill. "Cap resident de Hong Kong viu amb la il·lusió que Pequín tingui cap intenció de respectar els nostres drets bàsics i honorar les seves promeses cap a nosaltres", va afegir en un altre missatge.

anomenada Revolució dels Paraigües , al costat de Joshua Wong o Alex Chow, que van desafiar les autoritats xineses i de l'antiga colònia mobilitzant centenars de milers de manifestants per protegir la sobirania local i pel sufragi universal. D'aquella campanya de protestes, que va paralitzar el centre financer de la ciutat, Law va ser condemnat per reunió il·legal i va passar sis mesos a la presó. Escollit als 23 com el membre més jove del Consell Legislatiu (el Parlament local), no va arribar a exercir de diputat perquè es va anul·lar el seu jurament per un defecte de forma. L'última aparició pública de Law va ser dissabte passat en un fòrum sobre les primàries per elegir candidats a les eleccions legislatives de setembre.

L'anunci de l'exili de Law coincideix amb informacions que altres activistes en favor de la sobirania de Hong Kong discuteixen sobre si és millor continuar la lluita per la llibertat des de l'exili, on podrien muntar un Parlament alternatiu a l'oficial que serveixi com un avís per a la Xina que ni la repressió contra el moviment pot enterrar les ànsies de més democràcia, segons ha explicat l'activista Simon Cheng a l'agència Reuters. Cheng, que va treballar durant gairebé dos anys per a l'ambaixada britànica, va fugir de l'antiga colònia després de denunciar tortures per part de la policia secreta xinesa.

El Regne Unit, antiga potència colonitzadora de Hong Kong fins al 1997, preveu que milers de residents de l'illa acceptin l'oferiment que els ha fet el primer ministre Boris Johnson per facilitar-los la ciutadania britànica.