Un nen de 3 anys que es va perdre en un bosc dels Estats Units diu que va sobreviure "gràcies a un os"

260x366 Un os negre americà al parc de Manitoba, al Canadà Un os negre americà al parc de Manitoba, al Canadà

Un nen de 3 anys ha aparegut sa i estalvi després de passar dues nits a temperatures sota zero perdut en un bosc dels Estats Units. La criatura, que es diu Casey Hathaway, ha explicat a la policia i als seus pares que ha sobreviscut gràcies a un os que l'ha acompanyat tota l'estona.

Els equips d'emergència el van trobar dijous a la nit plorant enredat en uns arbustos, fred i mullat, però en bon estat de salut. S'havia perdut dos dies abans quan jugava al pati de casa de la seva àvia. Les condicions meteorològiques eren tan dolentes que l'endemà es va haver de suspendre la recerca.

Als boscos de Carolina del Nord hi ha una població important d'ossos negres. I sigui real o sigui imaginada la versió del nen, és difícil creure que hagi pogut sobreviure sense ajuda, perquè no anava equipat per al fred i les temperatures van baixar fins els 7 graus sota zero. El xèrif del comptat de Craven, Chip Hugues, també ha explicat als mitjans que "el nen diu que tenia un amic al bosc que era un os i que estava al seu costat".

540x306 Cartell de la recerca del nen perdut al bosc Cartell de la recerca del nen perdut al bosc

En la recerca es van desplegar helicòpters, drons, submarinistes i centenars de voluntaris. El xèrif, que ha agraït el suport de tothom, ha dit que el nen és "un supervivent". Els equips de rescat van haver de creuar un rierol de 66 centímetres de profunditat per accedir a la criatura. Quan el van trobar només tenia algunes esgarrapades i demanava aigua i la seva mare.