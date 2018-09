La nena que diu que l'himne d'Austràlia és racista

Es diu Harper Nielsen i, tot i que només té nou anys, és criticada i aplaudida a parts iguals a Austràlia. La nena s'ha fet famosa al seu país per haver-se negat a cantar l'himne nacional perquè considera que l''Advance Australia fair' [Avança justa Austràlia] és un cant que consagra el racisme institucional perquè ignora els aborígens, segons ha publicat el diari local 'The Courier Mail'.

La polèmica ha saltat d'una escola de primària de Brisbane a la política australiana i fins i tot algun parlamentari ha titllat la plantada a l'himne com la rebequeria d'una nena a qui li han "rentat el cervell".

Però tant Harper Nielsen com el seu pare expliquen que ha sigut una decisió meditada. La nena va decidir mantenir-se asseguda quan a la seva escola es va entonar l'himne, i la família diu que per aquest motiu va ser advertida pel professorat. La nena entén que l'himne anima "només a avançar la població de pell blanca", procedent majoritàriament de la colònia britànica, i quan es diu "som joves" significa que "s'està ignorant els indígenes australians, que eren aquí fa més de 50.000 anys".

Austràlia encara no s'ha reconciliat amb el seu passat colonial d'aniquilació i abusos dels aborígens, un col·lectiu que encara no es reconeix a la Constitució com a poble originari de l'illa, poblada majoritàriament per reclusos alliberats. Amb dos milions d'individus, els indígenes representen poc menys dels 25 milions d'habitants del país continent, i encara presenten un nivell de vida molt inferior respecte als compatriotes descendents d'europeus, amb unes altes taxes d'analfabetisme, pobresa, alcoholisme i obesitat.