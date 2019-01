"Els nens de blau i les nenes de rosa", proclama una ministra de Bolsonaro

Al crit d' “Els nens vesteixen de blau i les nenes de rosa”, la titular del recentment creat ministeri de la Dona, Família i Drets Humans del govern del Brasil, Damares Alves, ha donat per iniciat el combat contra la “ideologia del gènere” que proclama el president Jair Bolsonaro. En la presa de possessió de la seva cartera, la ministra ha assegurat que amb el nou gabinet el país comença “una nova era” en què es posarà fi a “l’adoctrinament de gènere”. Els simpatitzants i càrrecs que l’acompanyen l'han aplaudit. “Això mateix”, responen. Malgrat que tant Alves com els seus seguidors apel·len a la defensa d’una suposada tradició o una llei genètica, la diferenciació de colors per sexe dels nadons es remunta als anys posteriors a la Primera Guerra Mundial, ja que fins aleshores si hi havia alguna distinció era precisament a la inversa del que diu la ministra i fins i tot les santes i beates catòliques es vestien de blau perquè era considerat un color més dolç.

L’episodi ha aixecat un gran enrenou a les xarxes socials, on s’han viralitzat tant el breu vídeo on apareix Alves fent la proclama sexista com els mems i imatges que els internautes han pujat per deixar clar que vestiran com els vingui de gust. Entre ells, el líder del Partit dels Treballadors, Fernando Haddad, que va perdre davant de l’ultra Bolsonaro en les eleccions de la tardor i que ha penjat una fotografia amb una camisa d’un rosa suau en què parla amb ironia de “color erroni” per a un home. També el cantant Caetano Veloso ha fet un tuit amb una samarreta rosa i un adhesiu en què es llegeix "Protegeix els teus amics", la frase de la campanya crítica a la ministra que triomfa a la xarxa.



Alves és una advocada de formació que exerceix de pastora evangèlica i que fins que Bolsonaro la va reclutar per al nou govern era una desconeguda a l’esfera política brasilera. No obstant això, la ministra s’ha fet coneguda per les seves sentències i pensaments en què posa Déu per sobre de tot i es mostra contrària a la igualtat que predica el feminisme. “El Brasil és un estat laic però aquesta ministra és terriblement cristiana”, ha afirmat.

Des que el gabinet Bolsonaro va arrencar l'1 de gener ja ha signat decrets i ha aprovat mesures polèmics, tot i que eren promeses electorals recollides al programa amb què l’ultradretà va guanyar amb gairebé el 60% dels vots. Bolsonaro, que va prometre combatre també “la submissió ideològica” i ha situat el progressisme com a enemic, ja ha autoritzat la destitució de 300 treballadors eventuals de l’administració que han demostrat no ser afins a la nova pauta ultra. El president i el seu equip han avisat que no pensen mantenir funcionaris que no comparteixin el “compromís” de Bolsonaro, en el que suposa una neteja ideològica a les administracions de l’estat i altres estaments públics.

D’altra banda, seguint l’estela dels Estats Units de Donald Trump, Bolsonaro ha suggerit que el Brasil està interessat a acollir una base militar nord-americana. “Estic preocupat per la seguretat, la nostra sobirania, i tinc el poble nord-americà com a amic”, ha declarat aquest divendres el president a la premsa.