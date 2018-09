Una nova manifestació neonazi a Alemanya per la mort d'un jove

Les alarmes s'han tornat a disparar a Alemanya per la possibilitat que es tornin a repetir els recents a ldarulls a Chemnitz per part de grups d'ultradreta i neonazis arran de la mort en circumstàncies encara sota investigació policial d'un jove en una ciutat de Saxònia, a l'oest del país. Aquest diumenge més de 2.000 persones s'han concentrat al carrer de Köthen convocades a través de les xarxes socials que s'ha convertit en un acte en contra de la cancellera Angela Merkel i la seva política d' acceptar els demandants d'asil, tal i com obliga el dret internacional.

En un comunicat, la policia de Sajonia-Anhalt ha explicat que un jove de 22 anys va resultar mort la nit de dissabte, durant una baralla amb dos nois afganesos que han quedat detinguts, tot i que en un segon comunicat el cos va matisar que l'autòpsia ha confirmat que la víctima va morir a conseqüència d'un atac cardíac sense relació amb les ferides sofertes.

La ciutat de Köthen està situada al nord-oest de Leipzig i a prop de la localitat de Dessau-Rosslau, on aquest cap de setmana s'ha celebrar el congrés regional de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), en clara ascendència electoral al país.

Per la seva part, el responsable d'Interior del land de Saxònia-Anhalt, Holger Stahlknecht, també ha demanat a les xarxes socials que "a la violència no es respon amb violència". La convocatòria de la marxa de protesta es coneix quan es compleixen dues setmanes d'una de similar a Chemnitz, també a l'est del país, que va seguir a la mort d'un ciutadà alemany de mare cubana Daniel H.

El succés, pel qual van ser enviats a presó preventiva un sirià i un iraquià mentre es busca a una tercera persona, suposadament també iraquià, va desfermar protestes de caràcter xenòfob a la ciutat amb participació de grups d'ultradreta i neonazis.