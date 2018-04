Els objectius de l'atac contra Síria: centres de recerca i dipòsits d'armes

Els Estats Units, França i el Regne Unit han llançat de matinada una sèrie d'atacs amb míssils sobre Síria en resposta a l 'atac químic de la setmana passada a la població de Douma, prop de Damasc. Segons ha explicat el Secretari de Defensa, James Mattis, l'objectiu és només "destruir la capacitat d'investigació, desenvolupament i producció d'armes químiques del règim sirià".

La informació disponible fins ara apunta que s'han atacat tres objectius amb un centenar de míssils:

1. El centre de recerca del districte de Barezh (Damasc)

Segons ha informat el general Joseph Dunford, el primer atac s'ha dirigit contra el Centre d'Investigació i Estudis Científics de Barzeh, als afores de la capital siriana. Segons ha justificat el general, es tracta d'una base militar on "s'investigava, es desenvolupava, es produïa i es testava tecnologia de guerra química i biològica". L'exèrcit francès també ha confirmat un atac sobre una instal·lació de recerca. L'agència oficial de notícies siriana Sanà ha informat que no hi ha morts ni ferits i que només s'han produït danys materials. La televisió estatal siriana diu que l'edifici, que acollia laboratoris i un centre de formació ha quedat destruït.

2. Un magatzem d'armes (oest de Homs)

Dunford ha anunciat que l'objectiu del segon atac ha estat una base militar a l'oest de Homs on els Estats Units creuen que es produeixen armes químiques. Segons els mitjans oficials del règim de Baixar Al-Assad, el sistema de defensa sirià "ha interceptat els míssils, els ha desviat i aquests han provocat tres ferits civils".

3. Un centre de comandament i magatzem (oest de Homs)

"El tercer objectiu, situat a prop del segon, era alhora un magatzem d'equipament i un centre de comandament", ha indicat el general nord-americà. Segons informa l'agència Reuters, Damasc hauria "absorbit l'atac". Un oficial de la coalició que dóna suport a Al-Assad ha declarat que "havíem tingut un avís previ per part dels Russos i les totes les bases militars ja havien estat evacuades fa dies: encara estem avaluant els danys materials".

Les mateixes fonts asseguren a Reuters que també ha estat atacada la base d'Al-Shirai a Al-Dimas, a l'oest de Damasc, molt a prop de la frontera amb el Líban, però el Pentàgon no ho ha confirmat. També hi haurien estat atacats dipòsits d'armes a Masyaf (a uns 170 kilòmetres al nord de Damasc), a Qalamun (nord-est de la capital), a Kiwseh (sud de Damasc) i a Qasiun (a la perifèria), que tampoc han estat confirmats per Washington.