"El van obligar a llepar-li el cul i el penis, i a destrossar-li els testicles a mossegades"

"A un altre presoner el van obligar a llepar-li el cul i el penis i després a destrossar-li els testicles a mossegades". Així és com va ser torturat el presoner bosni musulmà Fikret Harambasic, segons la Fiscalia del Tribunal Penal per a l'Antiga Iugoslàvia de l'Haia. "Mentrestant un grup de militars li cridaven que mossegués més fort, i amenaçaven un altre presoner de treure-li els ulls amb un ganivet si no mantenia tancada la boca de Harambasic per impedir que cridés de dolor", afegeix el text del ministeri públic.

El relat és només la punta de l'iceberg de les terribles vexacions sexuals que van patir milers d'homes durant la guerra de Bòsnia i Hercegovina, entre el 1992 i el 1995. Vint-i-cinc anys després aquestes atrocitats continuen impunes. La majoria de les víctimes no ho han denunciat per vergonya i por del rebuig social.

El cas de Harambasic és un dels poquíssims que ha sortit a la llum i que va arribar als tribunals. En un altre judici contra exmembres de la policia sèrbia en un tribunal de Sarajevo, un testimoni va explicar que dos presoners van ser obligats a practicar sexe oral entre ells mentre la nòvia d'un dels dos era al davant. Aquells dos presoners, però, no van denunciar aquests fets.

Marija, una assistent social croata que va acollir a Zagreb una trentena de refugiats bosnians musulmans, explica que dos dels refugiats van haver de ser operats d'urgència després d'haver estat violats per les forces serbobosnianes. El cas, però, tampoc no va arribar als tribunals.

L'organització Medica, de Sarajevo, que es dedica a assistir víctimes de violència sexual, assegura que tots aquests homes que van patir aquestes atrocitats continuen mantenint el seu trauma en silenci en un país profundament patriarcal i conservador. "Almenys 3.000 homes van ser violats durant la guerra", calcula la presidenta de l'associació, Sabiha Husic, després d'anys d'investigació. El nombre exacte, però, no el sap ningú."En una societat patriarcal els homes no parlen d'aquest tipus de traumes. S'avergonyeixen del que van haver de patir. I sobretot temen la reacció de la gent", insisteix l'experta.

Diversos historiadors asseguren que aquestes violacions van tenir lloc sobretot als camps de concentració de l'oest de Bòsnia. Per exemple, el d'Omarska, Keraterm i Trnopolje, que estaven sota control de les forces serbobosnianes. També va haver-hi incidents d'aquest tipus al sud del país, a Dretelj i Ljubuski, en zones controlades per croats bosnians.

Malgrat això, la legislació bosniana no fa cap referència als drets dels homes víctimes de violència sexual.