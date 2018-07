Localitzats una dona i un nen morts en una barca abandonada pels guardacostes libis

Un nou naufragi mortal al Mediterrani Central, amb una nova acusació contra el paper dels guardacostes libis. L'ONG catalana Open Arms ha localitzat en una barca pneumàtica mig enfonsada una dona ferida i els cossos sense vida d'un nen i d'una altra dona, tots d'origen subsaharià. Segons relata l'entitat, les víctimes formaven part d'un grup de 158 persones rescatades per suposats guardacostes de Líbia, que són els competents i legitimats per la Unió Europea per fer aquestes tasques, però van abandonar les dues dones i el nen després d'haver enfonsat l'embarcació, tal com fan normalment perquè no es pugui tornar a utilitzar.

🔴 #ULTIMAHORA Denunciamos omisión de socorro en aguas internacionales y abandono de una persona con vida y los cadaveres de un niño y una mujer por los supuestos Guardacostas Libios, a los que Italia legitima y pone al frente. Cada muerte es consecuencia directa de esa política. pic.twitter.com/2IsxyDHazn — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de juliol de 2018

🔴 #ULTIMAHORA Localizados una mujer y un niño cadaveres, y una mujer con vida abandonados en una embarcación destruida a 80 millas #Libia por los llamados Guardacostas libios y mercante Triades.

Denunciamos flagrante omisión de socorro. pic.twitter.com/CtU1JYnIMo — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de juliol de 2018

L'ONG de Badalona és l'única que treballa actualment en aigües del Mediterrani Central, perquè a poc a poc la resta d'organitzacions humanitàries han desistit de sortir al mar arran de les amenaces i les dificultats per atracar en ports italians per poder desembarcar amb seguretat els nàufrags.

Oscar Camps ha denunciat que, un altre cop, els "suposats guardacostes libis" s'han desentès de les víctimes i ha responsabilitzat directament les autoritats europees per concedir a aquest país fallit i desgovernat la potestat i el suport econòmic per als rescats i la seguretat de les fronteres de la Unió Europea.

"Quan hi vam arribar vam trobar una de les dones encara amb vida, però no vam poder fer res per recuperar l'altra dona i el nen, que segons sembla va morir poques hores abans de trobar-los. ¿Quant de temps haurem de lluitar amb assassins entrenats pel govern italià per matar?", ha afegit Camps.

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha assegurat avui que els dos vaixells de l'ONG Proactiva Open Arms que són a la Mediterrània Central per salvar migrants que volen arribar a Europa no podran atracar en ports italians.