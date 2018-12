Polèmica a Egipte perquè una parella de turistes puja la piràmide de Kheops i s'hi fotografia nua

El govern egipci ha demanat a la Fiscalia General que investigui un vídeo difós a través de les xarxes socials en què es veu una parella de turistes danesos escalant la Gran Piràmide. Així mateix, ha sol·licitat que investigui una fotografia publicada a internet en què apareix aquesta mateixa parella totalment nua i estirada al terra com si estigués fent l'amor al cim del monument mil·lenari.

El país musulmà ha expressat la seva indignació pel material audiovisual. La justícia ha d'aclarir ara si les imatges són verídiques i com els turistes van poder escalar la piràmide, de 140 metres d’açada. Un dels integrants de la parella és el fotògraf danès Andreas Hvid, que ha publicat el vídeo al seu canal de YouTube. El jove ha explicat que van haver d'eludir els vigilants de seguretat per poder escalar la piràmide -coneguda amb el nom de Kheops-, i que no els va resultar gens fàcil. La noia ha estat identificada com a Josephine Sarah.

El ministre d'Antiguitats egipci, Khaled al-Anani, ha assegurat en un comunicat que escalar les piràmides està "estrictament prohibit" al país i que la fotografia publicada "va en contra de la moral". El ministre ha explicat al diari estatal 'Al-Ahram' que la investigació haurà de determinar si les imatges viralitzades són "reals i, per tant, explícitament pornogràfiques". El secretari general del Consell Suprem d’Antiguitats, Mostafa al-Waziri, ha opinat que tot el material difós està editat amb Photoshop.

El fotògraf Andreas Hvid va publicar el vídeo el 5 de desembre al seu compte de YouTube amb la següent descripció: "A finals de novembre del 2018, un amiga i jo a la Gran Piràmide de Gizeh". "He somiat durant molts anys escalar aquesta estructura", ha declarat el fotògraf en una entrevista al diari danès 'Ekstrabladet'. També ha justificat la seva acció dient que no va ser gens fàcil escapolir-se dels guardes de seguretat.

"Només estàvem posant per a una fotografia", ha afegit el fotògraf, referint-se a la imatge en què la parella apareix nua i en una posició sexual al monument mil·lenari. Hvid també s'ha disculpat públicament, tot i que tant el vídeo com la imatge segueixen publicades a les xarxes socials.

El vídeo, de tres minuts, mostra com Josephine Sarah escala la piràmide -una de les set meravelles del món- i un cop a dalt es treu la samarreta mentre observa el paisatge i l’enllumenat de la ciutat egípcia de nit. Sembla que els dos turistes hi van estar estar tota la nit, ja que també hi ha una fotografia des del cim en el moment de l'alba.

El fotògraf havia publicat anteriorment al seu compte d'Instagram diverses imatges de nus en monuments emblemàtics, com per exemple el pont de Budapest. També ha difós fotografies fetes des de molta altura en diferents edificis i estructures del món.

No és la primer vegada que el govern egipci ha intervingut per polèmiques en torn a les piràmides de Gizeh. El 2016 un jove alemany va ser detingut i expulsat de per vida d'Egipte per haver publicat una imatge des de dalt de les piràmides.

Les piràmides situades a la ciutat de Gizeh són Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i des del 1980 Egipte en va prohibir l'escalada, ja que molts turistes havien mort en intentar-ho.