Les taques de petroli al mar oriental de la Xina ja ocupen més de 130 quilòmetres quadrats

Les taques de petroli que hi ha al mar oriental de la Xina cada vegada són més grans. El passat 6 de gener el petrolier iranià 'Sanchi' va col·lisionar amb un vaixell de càrrega de Hong Kong i va vessar el cru que transportava. El govern xinès ha confirmat que les taques de petroli ja ocupen en l'actualitat més de 130 quilòmetres quadrats, quan abans el cru amb prou feines cobria una superfície d'unes quantes desenes de quilòmetres. La diferència ha esdevingut abismal en pocs dies.

Greenpeace ha alertat que l'expansió del petroli suposa una clara amenaça per a l'ecosistema del mar oriental de la Xina, que és un dels mars més traficats del món. A més, segons aquesta associació, el desastre ha tingut lloc en "una important zona de reproducció" per als peixos, i que es troba a la ruta migratòria de molts mamífers marins, com la balena.

En una entrevista al diari 'New York Times', l'especialista en conservació marina de la Universitat d'Alaska Rick Steiner adverteix que possiblement "bona part del cru que transportava el petrolier s'ha vessat al mar", donades les condicions en què ha quedat el vaixell i les nombroses explosions que s'han registrat a bord. "Si és així, aquest serà el més gran vessament de petroli de la història", adverteix. Potser només el superaria el vessament protagonitzat per un vaixell davant les costes d'Angola l'any 1991. En aquella ocasió s'hi van vessar 260.000 tones de cru.