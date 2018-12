La policia de Nova York arrenca un nadó dels braços de la seva mare als serveis socials

Un vídeo en què es veuen agents de policia arrencant un nadó dels braços de la seva mare a les dependències dels serveis socials ha despertat la indignació als Estats Units. Segons de diversos testimonis, la dona, Jazmine Headley, de 23 anys, s'havia assegut al terra del despatx, que estava ple de gom a gom, i havia esperat durant dues hores. La policia ha dit que van requerir la seva presència al servei perquè la dona es negava a marxar. Els fets es van produir en una oficina del programa del banc d'aliments de Brooklyn.

El vídeo es va compartir a Facebook divendres i s'hi sent la dona cridant "estan fent mal al meu fill". La dona va ser finalment detinguda. Les imatges són tan dures que responsables municipals han condemnat l'actuació i han demanat explicacions a la policia.

"La criatura cridava per la seva vida", ha relatat Nyashia Ferguson, a 'The New Yortk Times' Nyashia Ferguson. "La dona suplicava que la deixessin. Vaig tenir por", afegeix. Altres usuaris dels servei van cridar contra els agents,un dels quals estira amb força de la criatura, cosa que provoca crits de pànic. En un moment un dels policies apunta la gent amb una pistola elèctrica.

La dona ha estat acusada d'obstruir l'actuació policia, resistència i de posar en perill la criatura. Ha passat quatre nits a presó a Nova Jersey.

La policia ha obert una investigació i l'advocat d'ofici ha demanat la retirada de tots els càrrecs a més d'exigir explicacions sobre per què es va produir la intervenció policial."En la nostra experiència sovint la gent sovint rep un tracte horrible quan va a buscar suport en molts dels serveis on els haurien d'ajudar", ha declarat Lisa Schreibersdorf, responsable de l'oficina del defensor públic.

El president del districte de Brooklyn, el demòcrata Eric Adams, s'ha referit a l'episodi com una "taca per a la nostra ciutat". En una roda de premsa ha declarat que "la mare no va posar en perill la criatura, ho va fer el departament [de policia]. Adams ha relacionat les imatges amb la política de separació de famílies migrades del govern de Donald Trump:" "si està mal fet a Mèxic, està mal fet a Nova York". El portaveu de l'ajuntament, Corey Johnson, ha considerat els fets "inacceptables" i ha demanat que la dona sigui immediatament alliberada i que li tornin la criatura.

Les autoritats han confirmat que el nen té 18 mesos i que està amb un familiar.

Jazmine Headley should be released from Rikers Island.



The order of protection should be rescinded and she should be reunited with her baby.



The level of trauma inflicted here on this young mother and child is deeply upsetting, disturbing and unacceptable. https://t.co/7JAdJEXpVk