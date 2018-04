La policia dels EUA mata un negre “armat” amb un tub

El mateix dia que els Estats Units commemoraven el 50è aniversari de la mort de Martin Luther King, la mort d’un altre negre desarmat a mans de la policia va desencadenar per enèsima vegada la ira als carrers de Nova York. Desenes de persones van increpar els policies a l’escena del crim, en una cantonada de Brooklyn, on quatre policies (quatre de paisà i un d’uniformat) van disparar fins a deu trets contra un home afroamericà de 34 anys amb problemes mentals que els apuntava amb un tub metàl·lic, que els agents van pensar que era una arma.

El fet que l’home fos conegut al barri pel seu historial psíquic va generar moltes preguntes sobre el que en sabien els agents. “Tots els policies del barri el coneixien”, deia un veí, John Fuller. El pare de la víctima va explicar que el seu fill patia un trastorn bipolar i tenia el costum de ballar pel carrer, recollir deixalles i jugar-hi, però assegurava que mai l’havien vist apuntar amb objectes com si fos una pistola.

El departament de policia de Nova York va explicar en roda de premsa que els cinc agents van anar a la zona alertats per una trucada al telèfon d’emergències 911 que deia que hi havia un home en aquella cantonada apuntant a la gent amb una pistola metàl·lica grisa. Els agents hi van trobar un home que responia a la descripció de la trucada, i que “va adoptar la postura de tirador amb les dues mans [a l’estil western ] i va apuntar amb un objecte cap als agents que se li acostaven”, va explicar el capità del departament, Terence A. Monahan. Els agents li van disparar fins a 10 trets. La víctima va ser identificada com a Saheed Vassell, nascut a Jamaica i arribat als EUA quan tenia 6 anys. Vassell va ser traslladat a un centre mèdic pròxim, on va ser declarat mort.

La policia va facilitar una imatge de l’objecte que l’home portava a la mà: un tub metàl·lic doblegat per un extrem amb una mena de pom cilíndric a la punta. Alguns testimonis asseguraven que els agents havien disparat just quan van arribar al lloc, i d’altres deien que havien dit algunes paraules abans de disparar. L’escena dels fets es va caldejar amb persones cridant “assassins” als agents situats rere el cordó policial, alguns fins i tot amb pancartes del moviment Black Lives Matter. A la nit el grup es va dispersar.

Ira pel cas de Sacramento

El nou cas arriba només tres setmanes després de les manifestacions convocades per la mort de Stephon Clark, el noi negre de 22 anys que va rebre fins a 20 trets de dos policies al pati de la seva àvia, a Sacramento, perquè van confondre el mòbil que duia amb una pistola.

Les morts de negres desarmats a mans de policies blancs són gairebé una epidèmia als Estats Units i demostra, segons denuncien els grups de drets civils, una “discriminació de la justícia i les forces de l’ordre” contra la comunitat afroamericana. Un excés de l’ús de la força contra els negres que va donar lloc al Black Lives Matter.