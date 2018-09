La premsa francesa sobre Manuel Valls: "El repte arriscat de Barcelona"

L'esperada roda de premsa de Manuel Valls en què finalment va revelar la seva disposició a ser "alcalde de Barcelona" ha tingut un exhaustiu seguiment a la premsa francesa, que ha qüestionat les absències de l'encara diputat a l'Assemblea Nacional francesa a causa de les seves estades a la capital catalana i Espanya els últims mesos per preparar la seva candidatura.

'Libération'

"A Barcelona, el candidat Manuel Valls somia a ser alcalde"

El diari de l'esquerra francesa ha enviat una periodista per cobrir la posada de llarg de Manuel Valls i en la seva crònica dona detalls de l'acte de presentació al CCCB. Explica que no hi va assistir ningú de renom i que el polític francès ha anunciat que deixarà totes les seves responsabilitats polítiques: des de l'escó a l'Assemblea fins a l'acta de regidor, però també deixarà de ser membre de la comissió parlamentària per al referèndum sobiranista a Nova Caledònia quan falta només un mes perquè se celebri. La periodista assenyala que Valls va expressar més "un desig" d'ocupar l'alcaldia que no pas un programa i subratlla que humoristes catalans han fet broma sobre el desconeixement que té de la ciutat, i titlla l'ex primer ministre francès de ser un "paracaigudista", tot i que va intentar allunyar-se de la idea de "desertor desarrelat".

'Le Monde'

"Vull ser el pròxim alcalde de Barcelona"

Des de Madrid, la corresponsal de la capçalera francesa destaca que Valls formarà una "plataforma ciutadana" i que després de festejar amb l'unionisme de Ciutadans ara ha fet virar el seu discurs unionista cap a postulats més transversals. "So c un home de l'esquerra. Vinc del socialisme francès. Amb els seus principis i valors republicans. Però soc un candidat independent", recull la crònica.

En el mateix diari, una altra crònica signada des d'Evry, el municipi al sud de París d'on va ser alcalde i on encara és regidor, parla amb els veïns i destaca que una campanya online ja ha recollit més de 20.000 signatures per demanar que abandoni tots els seus càrrecs a França.

'Le Figaro'

"Conquerir Barcelona, el repte arriscat de Manuel Valls"

En l'edició de paper, el rotatiu destaca la presentació de la candidatura de Valls a la portada, amb una fotografia i el títol "El desafiament barceloní de Manuel Valls".

'L'Independent'

" Candidat a Barcelona, Valls dimiteix a l'Assemblea"

El diari de la Catalunya Nord també situa en portada la notícia sobre l'aterrament de Valls a Barcelona i subratlla també que el pas ve acompanyat de la dimissió en bloc de tots els càrrecs a França.