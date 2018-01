“Per fi tenim un president honest que diu el que pensa”

Joe Pane camina accelerat amb barret de cowboy i abric fins als peus. El fred al carrer major de New Dorp, un barri del districte novaiorquès de Staten Island, és insuportable. “Donald Trump? -pregunta Pane- Ho està fent molt bé. No és un polític i veu la ineficàcia burocràtica del govern i que cal reduir les regulacions per millorar l’economia”.

Staten Island és una illa de Nova York també en el sentit metafòric. És un bastió republicà i l’únic districte de la ciutat que a les eleccions presidencials del 2016 va votar per Trump. La població és majoritàriament més conservadora i blanca.

Un tren metropolità alçat travessa l’illa. Als dos costats s’hi observen veïnats de cases amb els seus jardins, algunes d’elles amb banderes nord-americanes al porxo. Aquest paisatge recorda qualsevol poble o ciutat mitjana de l’interior dels Estats Units. Un oasis en la progressista, cosmopolita i diversa ciutat de Nova York.

L’assessoria tributària i comptable de Stephen Lombardo és a prop de la parada del tren de New Dorp. La temporada de rendes està a punt de començar i aquest any es preveu molta feina, ja que els republicans i Trump van aconseguir aprovar la seva reforma fiscal, que suposa una gran retallada d’impostos a les empreses i una de més moderada per a la gran majoria dels nord-americans.

“Alguns dels meus clients potser pagaran més impostos, però jo crec que al final serà molt bo per a l’economia”, explica Lombardo. A la paret de la seva petita oficina hi ha una fotografia firmada de Trump i un altre marc amb la signatura ampliada. “Formo part del seu consell assessor en temes fiscals”, diu traient pit.

Per a estats amb una alta càrrega fiscal com Nova York, la nova legislació afectarà negativament alguns dels seus ciutadans, ja que elimina la deducció il·limitada tant d’impostos a la renda estatals i locals com a la propietat. Lombardo, però, creu que a la llarga els clients que hagin de pagar més en sortiran beneficiats. “Ja estem veient alguns dels seus bons efectes. Algunes empreses han apujat els salaris. I Apple, per exemple, invertirà milions de dòlars al nostre país”, diu. El gegant tecnològic ha anunciat aquesta setmana que repatriarà uns 200.000 milions de dòlars i pagarà uns 38.000 milions en impostos -un 60% menys del que hauria pagat amb la normativa anterior.

Lombardo és incapaç de trobar cap defecte al seu president. Només té bones paraules per a ell: “És meravellós. Un bon líder. Per fi tenim un president honest que diu i fa el que pensa”. Aquest assessor fiscal es queixa que els mitjans només parlin negativament d’ell. “Tot el que fa està malament, segons ells, i no és veritat. Fa més bé que mal”, assegura, i diu que les seves declaracions i tuits polèmics no li importen gens.

L’actual bonança econòmica dels Estats Units -amb un atur sota mínims (4,1%), uns mercats borsaris a l’alça i un creixement moderat del 2,5%- beneficia Trump. La imatge caòtica de govern, amb múltiples dimissions i declaracions estridents, de moment, no ha minat gens ni mica el seu suport entre els seguidors fidels.

Trump no és un polític, asseguren. És diferent, no és presidencial, diu la premsa. Però no els importa. Volien un líder diferent i per això li continuen fent costat malgrat que el dia a dia de la Casa Blanca sembli, a vegades, un reality show. “No és racista, com molts diuen -afirma Dina Passo, que es fuma una cigarreta fora de la seva oficina de treball-. És un home intel·ligent, que vol protegir el país. Vol fer que Amèrica torni a ser gran”, diu somrient, conscient que utilitza l’eslògan electoral de Trump.

Aquesta situació, però, sí que molesta alguns votants moderats, els anomenats independents perquè no es casen amb cap partit. La seva popularitat és la més baixa d’un president en el seu primer any de govern: es troba per sota del 40%.

“Soc independent, però vaig votar Trump. Està complint les seves promeses, tot i que preferiria que deixés Twitter”, diu James Zoleo, treballador de manteniment als apartaments Tysen Park, coneguts al barri perquè van ser propietat del pare del president. “Trump m’agrada. Ell i el seu pare són bones persones”, explica una veïna que entra a l’edifici i recorda com el jove Donald venia a vegades per feina a ajudar el seu pare.

Trump ha utilitzat Twitter per presumir dels èxits del primer any de la seva presidència.

Els llocs de treball estan tornant, la immigració il·legal s’ha desplomat, la llei, l’ordre i la justícia s’estan restablint. Realment estem tornant a fer gran Amèrica!

“Grans victòries contra ISIS [l’Estat Islàmic]

“Avui ha sigut un gran honor signar la retallada i reforma d’impostos més gran de la història del nostre país.

“Els mitjans falsos rarament parlen del nou rècord en els mercats borsaris i de l’auge d’empreses als Estats Units”