Els ferrocarrils públics holandesos indemnitzaran les víctimes de l'Holocaust

Els ferrocarrils holandesos (NS) han anunciat aquest dimecres que compensaran econòmicament els familiars de les víctimes de l'Holocaust durant la Segona Guerra Mundial. La companyia ha assumit que va posar a disposició del règim nazi trens per transportar milers de jueus i gitanos fins al camp transitori de Westerbork, al nord-est del país, des d'on, després, els enviaven a Auschwitz. Es calcula que els NS van guanyar almenys 2,5 milions d'euros transportant aquestes persones, entre les quals hi havia els progenitors de Salo Muller, el jueu de 82 anys que ha reclamat a la companyia que assumís la seva responsabilitat.

Gràcies a la negociació i l'entesa entre el president dels NS, Roger van Boxtel, i Muller, no ha calgut la intervenció de la justícia i els tribunals, tot i que Muller no va descartar dur la causa als tribunals si no arribaven a un consens. Els NS estudiaran individualment el cas de cadascun dels afectats per indemnitzar-los. "Hem decidit per acord establir un comitè, en lloc d'anar a la justícia. Aquest comitè serà l'encarregat d'assignar cas per cas la part proporcional a l'afectat", ha explicat Van Boxtel.

Muller tenia cinc anys quan els seus pares van ser arrestats pels alemanys i transportats en un dels combois dels NS que recorria el trajecte d'Amsterdam fins a Westerbork, on els jueus eren reclosos. "És extraordinari que per primera vegada es compensi les víctimes", ha reconegut aquest jueu i antic fisioterapeuta de l'equip de futbol Ajax. La seva advocada, Liesbeth Zegveld, també ha celebrat la decisió de la companyia, que el 2005 ja va demanar perdó pel paper que va tenir durant la Segona Guerra Mundial. Tot i la disculpa, els NS sempre havien rebutjat indemnitzar les víctimes de l'Holocaust. És per això que Muller ha dit des de la televisió holandesa NOS que estava sorprès i ha afegit que "aquest resultat és un somni".

No obstant això, l'advocada ha admès que encara no s'ha establert la quantitat a pagar als afectats ni qui té el dret de demanar la compensació econòmica. "La companyia pagarà per raons morals", ha afegit Muller, que va ser qui va negociar la indemnització amb els NS.

540x306 Monument del camp de Westerbork. / WIKIPEDIA Monument del camp de Westerbork. / WIKIPEDIA

Entre el juliol del 1942 i el setembre del 1944, fins a 100.000 persones van ser deportades des del camp de Westerbork fins al camp de concentració d'Auschwitz. Els NS van deixar al règim nazi fins a 93 combois i van establir horaris específics per al transport de jueus. Anne Frank, que va posar paraules a l'horror del règim de Hitler amb el famós llibre 'El Diari d'Anne Frank', també va estar en aquest camp amb la seva família, que posteriorment va ser deportada al demolidor Auschwitz.