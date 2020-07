Putin destitueix el governador pres, malgrat les multitudinàries manifestacions en suport seu

Vladímir Putin ha destituït el governador de la llunyana regió de l'est, Khabàrovsk, actualment en presó preventiva imputat per ordenar l'assassinat de dos empresaris fa 15 anys. L'arrest del popular Serguei Furgal, que nega les acusacions, ha provocat inusuals i massives manifestacions a la regió en suport del dirigent que han sorprès tant perquè han mobilitzat milers de persones en un país poc propens a protestar al carrer i també perquè la policia no ha actuat per dissoldre les multituds.

Poc després de la destitució de Furgal, de 50 anys, el president rus, fent servir les seves facultats constitucionals, ha nomenat per decret Mikhail Degtyaryov, diputat i també membre del minoritari Partit Liberal (ultranacionalista i conservador), per assumir el càrrec de cap de la regió, segons un decret publicat al lloc web del Kremlin.

Persecució política

La detenció i trasllat posterior de Furgal a Moscou s'ha vist a la regió com una autèntica caça de bruixes contra un governador que es va imposar a les eleccions del 2018 a un candidat de l'oficialista Rússia Unida. El líder dels liberals, Vladímir Jirinovski, ha parlat directament de persecució política i ha amenaçat fins i tot amb retirar els seus 40 diputats de la Duma (el Parlament rus), conformada per 450 escons. En canvi, la formació és majoritària a la cambra regional, amb 28 dels 36 parlamentaris.

El gran interrogant és si el nomenament d'un coreligionari de Furgal servirà per apaivagar els ànims a Khabàrovsk, fronterera amb la Xina i separada de Moscou per set zones horàries.

"¿Per quin motiu volen ells [els habitants de Khabàrovsk] un governador moscovita?", escriu al seu bloc Aleksei Navalni, un dels líders de l'oposició extraparlamentària a Putin que ha patit persecució i presó en la pròpia pell, tot just s'ha conegut el nom de Degtyaryov. "La gent surt al carrer perquè Moscou va segrestar i, sense cap prova, va tancar a la presó un dels seus ciutadans, conegut per tothom i a qui tenen confiança", raona el dissident, que va ser vetat com a candidat a l'alcaldia de Moscou per una condemna qüestionada.

Des de Moscou es fa una lectura totalment diferent i atribueixen les causes de les manifestacions de Khabàrovsk a l'afartament i indignació per la corrupció dels dirigents regionals.

No obstant això, les protestes a Khabàrovsk coincideixen també amb d'altres que s'han convocat a Sant Petersburg i Moscou per denunciar la iniciativa de Putin de modificar la Constitució per permetre-li allargar el mandat fins al 2036, i que va ser ratificada en un referèndum l'1 de juliol.

Si res no canvia, el nou governador Degtyaryov té 15 mesos de mandat perquè es preveu que Khabàrovsk convoqui eleccions regionals al setembre de l'any vinent, segons va dir la comissió electoral de Rússia.