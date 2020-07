Moscou deté un governador regional opositor acusat d'ordenar assassinats fa 15 anys

Milers de persones s'han concentrat aquest dissabte al centre de Khabàrovsk, capital de la regió homònima a l'Extrem Orient rus, en el vuitè dia de protestes per exigir la llibertat del seu governador, Serguei Furgal, acusat d'haver organitzat una sèrie d'homicidis fa 15 anys. En la primera compareixença davant del jutge, el governador es va declarar innocent.

Fins a 30.000 persones s'han reunit a la plaça Lenin de Khabàrovsk i els carrers adjacents, segons estimacions del portal d'informació local Dvhab.ru, mentre que l'Ajuntament, en mans de l'oficialista Rússia Unida, ha rebaixat la xifra fins a 10.000 assistents.

Serguei Furgal, membre del Partit Democràtic Liberal, és governador de la regió de Khabàrovsk des que el 2018 va arrasar a les urnes contra el rival de la Rússia Unida del president Vladímir Putin. El dirigent va ser traslladat la setmana passada a Moscou, on va ingressar en presó preventiva després d’haver sigut acusat d’implicació en l’organització de l’assassinat de diversos empresaris fa 15 anys. En cas de ser condemnat, s'enfrontaria a una cadena perpètua.

A les manifestacions, que s'han anat repetint aquesta setmana, coincideixen des dels ciutadans que reclamen la llibertat del governador fins als que reclamen un judici just i transparent i creuen que són condicions que no es poden garantir en un tribunal de la capital russa. L'Svetlana, una dona de mitjana edat que du una mascareta contra el covid-19, afirma a l'agència Reuters que no es creuen les acusacions contra el governador i, en canvi, recelen del passat fosc i el present corrupte de molts polítics i dirigents russos.

La policia no ha intervingut per dissoldre la manifestació d'avui dissabte i, segons l'agència Interfax, s'ha limitat a distribuir mascaretes per evitar que la concentració fos un focus de coronavirus. La regió suma diàriament gairebé 6.000 casos nous al dia.

L'acusació de l'alcalde

Durant la marxa, un grup de manifestants s'ha concentrat davant de l'Ajuntament de la ciutat per exigir sense sort que l'alcalde, Serguei Kravchuk, sortís a parlar amb ells per donar-los explicacions sobre les seves paraules del dia anterior, en què va assegurar que alguns havien rebut diners per protestar i provocar les manifestacions.

Les mostres de suport a Furgal s'han succeït en altres ciutats de la regió, amb petites però significatives concentracions en una Rússia que castiga les mostres de dissidència al carrer, segons el portal local VL.ru, que informa de dues detencions en altres ciutats, segons recull l'agència Efe.