Un xampú racista crispa Sud-àfrica

Revolta al centre comercial. L'aparició d'un anunci racista al web de Clicks, la cadena de perfumeries més gran de Sud-àfrica, ha provocat un autèntic terrabastall al país, on vuit de cada 10 habitants són negres, i que té encara ara oberta la gran ferida de la discriminació racial. La publicitat en qüestió és de TRESemmé, la marca de productes capil·lars d'Unilever, i s'hi contraposava la imatge d'uns cabells d'una dona negra amb uns d'una blanca. Amb poca fortuna, els primers els qualificava com a "secs i danyats", mentre per als segons utilitzava els adjectius "suaus i fins". En l'època del Black Lives Matter, la comunitat negra es va prendre els anuncis com un atac a la seva identitat. Zozibini Tunzi, l'última dona negra a ser coronada Miss Món va entrar en el debat i va denunciar, en un tuit, que la campanya és "irrespectuosa" amb els negres i demostra "l’absència de representació i diversitat" dins de la companyia.

Not only is this disrespectful to black lives, it is also evidence of an absence of representation and diversity within the organization. And we are talking about a South Africa with a population of about 80% black people (stand to be corrected). No ways💔 @Clicks_SA https://t.co/HWtfH40HCY — Zozibini Tunzi (@zozitunzi) September 4, 2020

La multinacional Unilever i la cadena de perfumeries van disculpar-se i han retirat l'anunci, però la polèmica ha saltat de la xarxa al món analògic impulsada per l'EFF (les sigles del populista Lluitadors per la Llibertat Econòmica) de Julius Malema, que aquest dilluns ha protestat davant les portes de les botigues de Clicks, que hi ha gairebé a tots els centres comercials del país. En la majoria dels locals, l'acció ha consistit en impedir-ne l'obertura però, segons Reuters, set botigues han quedat malmeses per la violència dels manifestants.

"La gent blanca ens insulta i després es disculpa. Creu que [la polèmica] s'acaba així. Ja no acceptarem cap disculpa que no vagi acompanyada de justícia", ha assegurat Malema, que s'ha preguntat per què no hi ha cap càstig a qui projecta la imatge dels "negres com a persones lletges". L'EFF és, en número de diputats, el tercer partit del Parlament, dominat amb majoria per l'oficialista Congrés Nacional Africà.

Malema, que s'ha caracteritzat per animar a la confrontació racial des de posicions populistes, ha recollit part de l'electorat desencantat per les polítiques que durant tres dècades de democràcia han estat incapaces de reduir la desigualtat i els desequilibris econòmics entre negres i la minoria blanca, que de mitjana ingressa fins a quatre cops més.

We have made a mistake and sincerely apologise for letting you down. We recognise we have a role to play in creating a more diverse and inclusive S.A, starting with our website content. We know we need to do better, and commit to ensuring our content better reflects this value. — Clicks (@Clicks_SA) September 4, 2020

En un comunicat, la multinacional Unilever afirma que ha suspès contracte amb els responsables de la campanya i, com la cadena Clicks, que va posar l'anunci en la seva web corporativa, han demanat disculpes. Des de les perfumeries han parlat d'un "error" i admeten que han de treballar per mostrar "la diversitat i la inclusió de Sud-àfrica".

Amb anterioritat, Dove o Nivea també s'han vist immerses en la polèmica racial per equiparar el blanc amb la pulcritud i, per contra, el negre amb la brutícia.

Davant de les acusacions de prejudicis racials, Unilever va dir al juny que deixaria de fer servir la paraula fair (clara) en els productes per a la pell de la col·lecció Fair & Lovely (clara i encantadora). Molts fabricants de productes envasats per al consumidor han reconsiderat la seva comercialització després de les protestes mundials contra la injustícia racial. Diverses marques han rebutjat mascotes publicitàries negres.