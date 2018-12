La reconstrucció del pont de Gènova acabarà abans del 2020

El pont de Gènova, que va ensorrar-se al mes d'agost i que va causar la mort de 43 persones, serà reconstruït per un consorci format per les empreses italianes Salini Impregilo, Fincantieri i Italferr, i l'arquitecte Renzo Piano –un dels arquitectes italians més coneguts i premiats dels últims anys– serà l'encarregat de crear el nou disseny. "És un pas endavant notable", ha assegurat l'alcalde de Gènova i comissari responsable de la reconstrucció, Marco Bucci, després d'anunciar la notícia.

El nou pont costarà 202 milions d'euros i es preveu que les obres acabin a finals de l'any 2019. "Tindrem el pont acabat abans del 2020, [llavors] potser encara no estarà operatiu, però sí que la gent li podrà fer fotos", ha destacat el mateix Bucci.

Segons un comunicat de l'empresa Salini Impregilo, el projecte de Renzo Piano preveu la construcció d'un pont amb una coberta d'acer de 1.100 metres de longitud, amb 19 pilastres el·líptiques separades a una distància de 50 metres.

Les restes del pont antic, en demolició

Mentrestant, les restes de l'antic pont, el Morandi –nom que desapareixerà un cop es construeixi el nou, tal com ha apuntat Bucci–, van començar a demolir-se la setmana passada.

Després que el 14 d'agost s'ensorrés el pont, el govern italià va culpar immediatament la concessionària italiana Autostrade per l'Italia, perquè era la responsable de la gestió i el manteniment del viaducte. De fet, la fiscalia de Gènova va obrir una investigació per intentar aclarir les raons del sinistre i, encara avui, vuit persones estan sent investigades, entre les quals diversos directius d'Autostrade, filial d'Atlantia.

Davant aquest fet, el mateix govern italià va amenaçar amb treure la concessió a Autostrade i ja va garantir que no s'encarregaria de la demolició ni de la reconstrucció del pont.