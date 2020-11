Els rèdits que treu la Xina de les eleccions als Estats Units

La incertesa durant dies del resultat electoral als Estats Units i la profunda divisió del país s’interpreten des de la perspectiva xinesa com la constatació d'un fracàs. Oficialment es manté la retòrica que les eleccions nord-americanes són un afer intern dels Estats Units, sobre el qual la Xina no es pronuncia. Almenys aquesta va ser l'austera resposta del portaveu d'Exteriors, Wang Wenbin, a les preguntes dels mitjans estrangers en la roda de premsa de dimecres.

El dilema Trump o Biden no ha sigut rellevant a la Xina. Els mitjans estatals i les xarxes socials han posat el focus, sobretot, en el caos que es viu als Estats Units per l'enfrontament entre els dos candidats mentre la pandèmia de coronavirus continua desbocada. Les alertes que indiquen que podria haver-hi violència als carrers pels resultats electorals han sigut el cop final per tenir la imatge que els Estats Units són un estat fallit. A mesura que avançava el recompte el 4 de novembre, el Global Times, la veu més nacionalista del Partit Comunista, s'afanyava a destacar la falta de credibilitat de la premsa i de les institucions estrangeres que vaticinaven una clara victòria del demòcrata.

Trump o Biden no representaran un canvi substancial en les relacions entre les dues potències. Des de Pequín es dona per fet que Washington continuarà mantenint una posició dura amb la Xina, perquè es considera que la idea que el gegant asiàtic és una amenaça per a l'economia nord-americana i per al seu lideratge en el món ha calat en la classe política i també en la societat nord-americana. També es creu que les empreses xineses, com Huawei o ZTE, i les inversions del gegant asiàtic als Estats Units seran escrutades amb lupa. I que Washington mantindrà la visió geoestratègica que no es pot abandonar l'Àsia-Pacífic als interessos xinesos.

Retorn a l'art de la diplomàcia

Però el demòcrata Joe Biden sí que pot aportar un canvi en les formes. És a dir, tornar a l’art de la diplomàcia, a diferència dels insults i les amenaces de Trump. També pot ajudar a reduir la tensió i a tornar al camí de les negociacions bilaterals. Fins i tot en alguns camps, com la lluita contra el canvi climàtic, es podria arribar a acords.

Però aquesta moderació també resulta perillosa per a Pequín. Biden pot aconseguir armar un front més sòlid contra els interessos xinesos, sumant-hi la Unió Europea i altres països asiàtics. I pot jugar una carta més bel·ligerant en la defensa dels drets humans –que són violats a Xinjiang– o en la retallada d'autonomia a Hong Kong.

Malgrat la guerra comercial llançada per Trump, la Xina s'ha sentit còmoda amb el president republicà. Fins i tot els mitjans xinesos han publicat que el mandatari nord-americà té una bona relació personal amb Xi Jinping. A més, les piulades incendiàries de Trump i les seves crítiques contra els líders de mig món han ajudat Xi Jinping a presentar-se com un president moderat que defensa el comerç global i la cooperació. En definitiva, els atacs de Trump han servit per rearmar el nacionalisme xinès.

Beneficis per a Pequín

Sense oblidar que l'unilateralisme de Trump ha donat oportunitats a la Xina per ocupar posicions en el tauler internacional. Quan hi ha un buit de poder sempre hi ha algú que l'ocupa. La retirada dels Estats Units de l'Acord de París sobre el clima o de l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica han jugat a favor del lideratge de Pequín.

En la batalla entre Trump i Biden el guanyador és la Xina. Davant un país dividit pels vots, Pequín presumeix del suport sense fissures al govern del Partit Comunista. La unitat, la bona governança i la capacitat de marcar directrius que se segueixen sense parpellejar són els punts forts dels quals fa gala la Xina. Però també té la maquinària avariada d'una democràcia que no aconsegueix ni tan sols portar a bon port un procés electoral amb les mínimes garanties de joc net.