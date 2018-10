El rei saudita rep el fill del periodista assassinat

260x366 Un policia forense turc ahir al consolat saudita d’Istanbul, on continuen les investigacions sobre l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi / CHRIS MCGRATH / GETTY REUTERS Un policia forense turc ahir al consolat saudita d’Istanbul, on continuen les investigacions sobre l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi / CHRIS MCGRATH / GETTY REUTERS

El rei de l’Aràbia Saudita, Salman bin Abdulaziz, i el príncep hereu, Mohamed bin Salman, van rebre aquest dimarts al palau d’Al Yamama de Riad un dels fills de Jamal Khashoggi i altres familiars per expressar-los personalment el seu “condol” per la mort del periodista saudita. L’agència oficial Spa fins i tot va difondre fotografies de Bin Salman encaixant amb el fill del reporter i va informar que els familiars de Khashoggi van rebre amb “agraïment” les paraules dels dos representants de la monarquia.

D’aquesta manera el rei i el príncep hereu van intentar netejar la seva imatge i presentar-se com a completament aliens a la mort del periodista, poques hores després que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, comparegués ahir al matí davant el Parlament turc per donar detalls sobre l’escabrós assassinat de Khashoggi. Erdogan va assegurar que la mort del periodista va ser un “assassinat polític”, i que no es va tractar d’“un incident fortuït”, sinó “d’una operació preparada i planificada”. O sigui, en unes altres paraules, que la monarquia saudita hi va estar implicada.

Les revelacions d’Erdogan feien pensar que aquest dimarts seria un dia horribilis per a la monarquia saudita, però finalment no va ser així. El príncep Bin Salman va ser rebut amb una gran ovació quan es va presentar per sorpresa al principal fòrum econòmic de l’Aràbia Saudita, el conegut com el Davos del desert, que es va inaugurar ahir. També ahir l’Aràbia Saudita va aconseguir firmar en aquest fòrum econòmic fins a 24 acords comercials amb empreses de tot el món per un import total de 56.500 milions de dòlars, malgrat que inicialment molts països havien anunciat que boicotejarien aquesta trobada.

Sense anar més lluny, Espanya va ser un dels països que dimarts es van apuntar a fer negocis amb Riad. El consorci de dotze empreses espanyoles que està construint un tren d’alta velocitat (AVE) entre les ciutats saudites de Medina i la Meca va firmar un contracte per garantir el funcionament del tren. L’acord preveu el pagament de 210 milions d’euros addicionals per part de l’Aràbia Saudita, a més dels 35 milions per a la correcta realització de les proves de funcionament de l’AVE.

Malgrat els suculents negocis, les declaracions de condemna per l’assassinat de Khashoggi van continuar. El vicepresident nord-americà, Mike Pence, va definir la mort del periodista d’“assalt a la premsa lliure i independent”. Els ministres d’Afers Exteriors del G-7 van exigir “una investigació completa, creïble, transparent i ràpida” per part de Riab. I l’alta representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, Federica Mogherini, va subratllar que “les explicacions donades per l’Aràbia Saudita deixen dubtes i interrogants sense resposta”. Per exemple, on és el cos del periodista?

Un col·laborador local

Sky News va informar dimarts que s’han trobat restes del reporter al jardí de la residència del cònsol saudita a Istanbul, Mohamed Ibrahim Otaibi, que curiosament va marxar de Turquia precipitadament el 16 d’octubre. Aquesta informació, però, no ha sigut confirmada per cap altra font. A més, es contradiu amb la versió donada ahir pel president turc al Parlament. Erdogan va explicar que una font d’alt nivell saudita va assegurar a les autoritats turques que “el cos de Khashoggi va ser entregat a un col·laborador local”.

“La informació i les proves recollides fins ara indiquen que Khashoggi va morir en un assassinat despietat i violent amb un grau de barbàrie que atempta i fereix la consciència de tota la humanitat”, també va afirmar Erdogan durant la seva compareixença, tot i que no va entrar en detalls concrets sobre el modus operandi.

El president turc també va aprofitar la compareixença d'aquest dimarts per criticar la Convenció de Viena que garanteix immunitat diplomàtica als membres d’un consolat, argumentant que basant-se en això la policia turca no va poder efectuar escorcolls reals fins al dia 19 d’octubre, quan ho va permetre Riad, 17 dies després del presumpte assassinat.

Espanya rebutja el veto a la venda d’armes

El Congrés va rebutjar aquest dimarts suspendre la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, amb els vots del PSOE i el PP i l’abstenció de Ciutadans i el PNB. Els socialistes van defensar l’opció de mantenir el negoci amb el regne teocràtic per una responsabilitat de complir els contractes internacionals signats i van apostar per esperar a una decisió “col·lectiva de tota la Unió Europea”. Per contra, els grups d’Units Podem, ERC i el PDECat van recriminar que la decisió de no aplicar el veto armamentístic, tal com va demanar el govern d’Angela Merkel, posa l’interès econòmic per sobre de la protecció dels drets humans. La suspensió del comerç d’armes amb Riad hauria suposat la pèrdua de 1.800 milions d’euros i uns 6.000 llocs de treball directes i indirectes a les drassanes de Cadis, en plena campanya per a les andaluses del desembre.