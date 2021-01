Matteo Renzi retira el seu suport al govern italià i el deixa en minoria

Nova crisi de govern a Itàlia. Setze mesos després que Giuseppe Conte aconseguís formar un govern de coalició entre el Partit Democràtic, el Moviment 5 Estrelles i Itàlia Viva, aquesta última formació ha anunciat que abandona l'executiu, que d'aquesta manera passarà a estar en minoria al Parlament. El líder del partit, l'ex primer ministre Matteo Renzi, ha anunciat aquest dimecres a la tarda que les dues ministres d'Itàlia Viva abandonaran el càrrec, tal com ja feia temps que el partit amenaçava.

"La crisi no l'ha obert Itàlia Viva, la crisi està oberta des de fa mesos", ha assegurat Renzi a l'inici de la roda de premsa en què ha comunicat la sortida del seu partit del govern. L'ex primer ministre s'havia mostrat en desacord amb els plans de Conte per al repartiment dels 222.000 milions d'euros que la Unió Europea s'ha compromès a fer arribar a Itàlia per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia de covid-19.