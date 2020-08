D'una sessió de fotos de casament a l'entrevista d'una periodista de la BBC: les explosions de Beirut des d'un altre punt de vista

Les explosions produïdes aquest dimarts a Beirut es van poder sentir arreu de la capital libanesa i molts veïns van pensar que es tractava d'una bomba o d'un terratrèmol. En l'era de la immediatesa, les xarxes han recollit imatges apocalíptiques de situacions quotidianes interrompudes per les fortes deflagracions com, per exemple, una sessió de fotos d'una parella de nuvis o una entrevista d'una periodista de la BBC.

Una treballadora de la neteja té una reacció rapidíssima que ha estat molt celebrada a les xarxes. Davant l'explosió, la seva reacció immediata va ser agafar la nena que jugava al seu costat i sortir corrents.

Un altre dels vídeos que ha tingut més repercussió a la xarxa és el que protagonitza una noia que posava per la sessió de fotos del seu casament quan arriba l’onada expansiva de l’explosió. El càmera no para de gravar. Després de la detonació, la núvia desapareix de pla i, al fons del carrer, es veu el núvol de la destrucció.

Una periodista de la BBC en àrab estava fent una entrevista telemàtica quan la va sorprendre l’explosió. Les imatges gravades per l'ordinador de Maryem Taomi mostren l'esclat de la deflagració i com l'entrevistat, que és al Marroc, queda atònit. Segons informa el mitjà de comunicació, la periodista es troba bé.

BBC Arabic journalist Maryem Taoumi was conducting an interview when the explosion in Beirut took place



She was knocked over by the force of the blast but is safe



Warning: Contains upsetting scenes https://t.co/xdMWMBsOWJ pic.twitter.com/53dGzkXNEr