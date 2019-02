La representant d'Ucraïna a Eurovisió es retira per pressions del govern per la seva relació amb Rússia

Les pressions del govern ucraïnès han obligat la cantant Anna Korsun, coneguda pel seu nom artístic, Maruv, a renunciar a representar Ucraïna al Festival d'Eurovisió d'aquest any. La polèmica va esclatar després que la cantant, que tenia tancades una sèrie d'actuacions en territori rus, fos escollida aquest dissabte.

El govern ucraïnès no estava disposat a tolerar que una representant del país mantingués vincles amb Rússia. Per aquest motiu va exigir a Maruv que renunciés a les seves actuacions en aquest país i firmés un contracte que ella va considerar totalment abusiu. Finalment, després de moltes traves, la cantant ha decidit renunciar a anar a Eurovisió.

Maruv va afirmar que estava disposada a renunciar als concerts a Rússia per poder representar el seu país certamen. També va explicar que ja havia rebut propostes d'altres països de l'entorn, però ella només volia representar Ucraïna. En el contracte que li va oferir el govern ucraïnès també es veia obligada a finançar la seva participació al festival i fins i tot a tramitar ella mateixa el visat per viatjar a Israel. La cantant hauria acceptat aquestes clàusules, però no d'altres que considera abusives: se li prohibia qualsevol tipus d'improvisació a l'escenari, sota multa de dos milions de hrívnies (uns 65.000 euros); havia de cedir els drets de la cançó, que pertanyen a Warner, al govern ucraïnès, i tenia prohibit parlar amb cap periodista sense consentiment previ de la cadena pública de televisió ucraïnesa. Segons afirma la cadena, el contracte ofert a Maruv és idèntic al que s'ha ofert als representants ucraïnesos al Festival d'Eurovisió dels últims anys.

"Soc ciutadana ucraïnesa, pago impostos i estimo Ucraïna amb tota sinceritat, però no estic disposada a actuar sota consignes que convertirien la meva participació en el concurs en una campanya de promoció dels nostres polítics", ha afirmat la cantant en un comunicat publicat aquest dilluns al seu compte de Facebook. "Vull regalar el meu art sense censura", afegeix el comunicat.

La cadena de televisió pública ucraïnesa també ha emès un comunicat per valorar la renúncia de la cantant. "Durant el concurs l'intèrpret es converteix en ambaixador cultural d'Ucraïna i representa no només la seva música, també expressa l'opinió de la societat ucraïnesa al món", explica la cadena.

El ministeri de Cultura d'Ucraïna ha anat un pas més enllà i ha assegurat que "l'estat hauria d'estar representat per artistes dignes i patriotes", i més en una situació en què "milers d'herois moren per la integritat territorial del país".

Un festival amb forta càrrega política

Tot i que una de les normes principals d'Eurovisió és separar el festival de la política, res més lluny de la realitat. El 2016 Ucraïna va escollir per representar el país l'artista Jamala, amb una cançó que denunciava les deportacions del poble tàrtar de Crimea per part de Stalin durant la Segona Guerra Mundial. Rússia va protestar enèrgicament per la participació ucraïnesa amb una cançó tan política, però la UER, l'organitzadora del festival, va permetre que Jamala participés en entendre que la cançó denunciava un fet històric, no actual. Ucraïna va guanyar l'edició del 2016 i va guanyar el dret d'organitzar el festival.

La seu, doncs, de l'edició del 2017 va ser Kíev. Rússia va respondre escollint la cantant Iúlia Samoilova, que obertament donava suport a Moscou en l'annexió forçada de Crimea i, a més, havia ofert concerts al territori ocupat per Rússia, un acte il·legal per a Kíev. El govern d'Ucraïna ho va entendre com una provocació i va impedir que la cantant russa trepitgés territori ucraïnès. Finalment Rússia no va participar en l'edició del 2017.

Una cosa semblant va passar quan l'Azerbaidjan va guanyar l'edició del 2011. L'any següent Armènia es va negar a participar en el festival en territori azerbaidjanès. Tots dos països segueixen en guerra per la sobirania de Nagorno-Karabakh.

Israel, una seu polèmica

La mateixa nit que Netta, la representat d'Israel, va guanyar el festival del 2018 amb una cançó en què imitava a una gallina, Israel bombardejava posicions palestines. Més polèmic va ser que hores després el president israelià, Benjamin Netanyahu, aparegués imitant la famosa gallina davant les càmeres. Aquest gest va ser entès com una ofensa cap al poble palestí.

El següent pas de la polèmica va ser escollir la seu del festival. Israel sempre ha volgut que la seva capital sigui Jerusalem. En aquest sentit, el govern volia que la d'aquest any tornés a ser la ciutat sagrada per a les religions monoteistes, igual que ho va ser en les edicions de 1979 i 1999. Finalment es va haver de renunciar a organitzar la trobada a Jerusalem per pressió, bàsicament, dels jueus ortodoxos, que van oferir molta resistència durant la celebració del concurs el 1999 i es negaven que la situació es repetís. Finalment l'edició del 2019 se celebrarà a Tel Aviv.