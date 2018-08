300 sacerdots, acusats d'abusos sexuals a menors als EUA

La Cort Suprema de l'estat de Pennsilvània, als EUA, ha publicat un informe que documenta 300 suposats casos de sacerdots que van abusar sexualment de menors en sis diòcesis, després d'investigar diverses denúncies interposades. El jurat ha explicat en el document, que consta de 1.356 pàgines, que han identificat uns mil menors víctimes d'abusos.

"Alguns van ser manipulats amb alcohol o pornografia. A alguns els van fer masturbar els seus agressors, o van ser grapejats per ells. Alguns van patir violacions orals, vaginals o anals", denuncia el text. El jurat ha escoltat el testimoni de desenes de persones i ha revisat mig milió de documents interns de la diòcesis per elaborar el document. No descarta que el nombre de víctimes reals pugui ser molt superior ja que pot ser que els registres s'hagin perdut o que els afectats prefereixin mantenir el silenci. A l'informe, el jurat ha criticat que tots els casos hagin estat ignorats pels líders de l'església, "que van preferir protegir els abusadors i la institució".

Gairebé tots els casos han prescrit ja que són anteriors a l'any 2000, tot i que el jurat ha emès una acusació contra un sacerdot de la diòcesis de Greensburg i contra un altre de la d'Erie, que presumptament han estat abusant de menors l'última dècada. En una roda de premsa, el fiscal general de l'estat, Josh Shapiro, ha subratllat que l'informe detalla "un encobriment sistemàtic per alts càrrec de l'Església a Pennsilvània i al Vaticà".

La diòcesis de Harrisburg, una de les implicades, ja va publicar fa unes setmanes una llista amb 71 religiosos i seminaristes acusats d'abusos sexuals a menors des del 1940.