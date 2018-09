Una altra dona acusa d'abús sexual el candidat de Trump al Suprem dels EUA

Una segona denúncia d'abús sexual ha complicat encara més la ratificació del jutge Brett Kavanaugh al Tribunal Suprem dels Estats Units. Fa tan sols una setmana una altra dona, Christine Blasey Ford, el va acusar d'haver-la intentat violar quan eren adolescents, fa més de trenta anys.

Aquestes revelacions han desencadenat un terratrèmol polític a Washington que posa a prova la força del moviment #MeToo i que segur que tindrà conseqüències en les eleccions legislatives del novembre. De moment, tant el president nord-americà, Donald Trump, com els republicans fan pinya amb el seu candidat.

Kavanaugh ha assegurat que no pensa retirar-se de la seva nominació al Suprem. " No em deixaré intimidar perquè em retiri d'aquest procés", ha afirmat en un escrit enviat al Comitè Judicial del Senat, que ha d'aprovar la seva candidatura abans que sigui ratificat pel conjunt de la cambra alta. I ha subratllat que les acusacions d'abús sexual contra ell són "un esforç coordinat per destruir" el seu "bon nom".

La seva carta arriba l'endemà que Deborah Ramírez, de 53 anys, expliqués a la revista 'The New Yorker' que Kavanaugh li va posar el penis a la cara i la va obligar a tocar-lo sense el seu consentiment, en una festa als dormitoris de la Universitat de Yale. Ramírez explica que els fets van passar en el seu primer any d'universitat, el curs 1983-84. I tot i que reconeix que estava èbria i que el seu record té llacunes, està convençuda que Kavanaugh va ser l'autor del presumpte abús sexual contra ella.

"Recordo que tenia un penis davant la cara. Sabia que no era el que volia, fins i tot en aquell estat d'ànim", explica Ramírez a la publicació novaiorquesa. I afegia: "Encara ara puc veure la seva cara i els seus malucs avançant, com quan t'apuges els pantalons".

La dona, de Connecticut, diu que després va escoltar algú al passadís que cridava: "Brett Kavanaugh acaba de posar el seu penis a la cara de la Debbie".

Unes acusacions "injustes"

Trump, que és a Nova York per assistir a l'Assemblea General de l'ONU, ha defensat Kavanaugh un altre cop i ha assegurat que les acusacions són "totalment polítiques". "És possible que sigui una de les coses més injustes que li puguin passar a un candidat", ha dit, i ha tornat a insistir que el seu candidat al Suprem és un home "amb un passat irreprotxable".

Per això ha qüestionat que les denúncies surtin a la llum dècades després dels suposats fets. "Que gent surti així del no res, amb coses que van passar fa 36 i 30 anys, i que mai les van esmentar... Així, de sobte, al meu entendre és totalment polític", ha dit.