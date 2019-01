La senadora Kamala Harris entra a la cursa demòcrata per la presidència dels EUA

La senadora per Califòrnia Kamala Harris, ex fiscal general d'aquell estat i que l'any 2016 va ser la primera dona afroamericana a ser escollida senadora per Califòrnia, ha presentat aquest dilluns la seva candidatura a la presidència dels Estats Units.

Harris ha escollit el Dia de Martin Luther King, festiu als EUA, per presentar oficialment la seva candidatura al programa 'Good Moring America' de l'ABC.

"Veritat, justícia, decència, igualtat, llibertat, democràcia: no són només paraules sinó els valors que atresorem com a nord-americans, i que ara estan en risc". Així arrenca el vídeo que ha penjat poc després a les xarxes socials, on convoca els seus seguidors a un míting a Oakland (Califòrnia), la seva ciutat natal, per inaugurar la seva campanya, que portarà per lema 'Per al poble'.

A més de ser la primera dona negra a presentar-se a les primàries demòcrates per al 2020, Harris, de 54 anys, filla de pare jamaicà i mare de l'Índia, es presenta com a representant de la nova base del partit demòcrata, més jove, femenina i diversa.

Crítica incansable de Donald Trump, Harris demana una reducció d'impostos per a les classes mitjanes, la universalització del sistema sanitari Medicare, i és una ferma defensora de la regularització dels anomenats 'dreamers', els immigrants que van arribar als EUA quan eren petits i han viscut sempre al país. Alhora, ha arrencat la seva campanya amb un rebuig explícit als diners dels anomenats super-PACs, uns comitès polítics que fan campanyes mediàtiques independents de les dels candidats i que acostumen a estar finançats per grans magnats conservadors.

Harris és la tercera persona, totes dones, que es presenta a la cursa demòcrata cap a les eleccions presidencials del 2020, en unes primàries que es presenten de les més obertes de la seva història. La senadora Massachusetts Elizabeth Warren va ser la primera a presentar-se, i després ho va fer la senadora de Nova York Kirsten Gillibrand, que va ocupar el seu escó el 2009 substituint Hillary Clinton quan aquesta va passar a ser secretària d'Estat de Barack Obama.

Warren i Gillibrand han obert comitès exploratoris, el pas previ a arrencar la campanya oficialment, mentre que Tulsi Gabbard, que representa Hawaiï a la Cambra de Representants i la senadora de Minnessota Amy Klobuchar, estarien preparant també candidatures, segons 'Politico'.

Amb aquest rècord de dones candidates, inèdit a la història en cap dels dos grans partits del país, s'espera també alguna candidatura masculina: el senador Berni Sanders, que va perdre contra Hillary Clinton a les primàries del 2016, podria tornar-ho a intentar, i el que va ser vicepresident amb Obama, Joe Biden, també s'està plantejant presentar-se. Beto O'Rourke, que va perdre per poc la batalla pel Senat a Texas a les eleccions de mig mandat del novembre passat, és una de les noves figures ascendents que podria decidir presentar la seva candidatura a les primàries demòcrates per al 2020.

Sigui qui sigui el candidat o candidata, intentarà arrabassar la presidència de mans de Donald Trump, que té previst presentar-se a la reelecció, tot i que el Partit Republicà permet a qualsevol altre membre del partit presentar-se per disputar la candidatura al president actual.