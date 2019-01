Les sospites de frau creixen al Congo pel segon dia sense servei d’internet

La República Democràtica del Congo continuava ahir sense connexió a internet a tot el país per segon dia consecutiu per ordre del govern de Joseph Kabila mentre la ciutadania espera els resultats de les caòtiques eleccions presidencials de diumenge. El retard en el recompte i la restricció de les comunicacions confirmen, segons l’oposició, els pitjors temors que el règim pretén fer trampes davant de la victòria real dels candidats opositors, com ja auguraven els sondejos.

Tot just després de tancar les urnes, tant la coalició opositora que encapçala Martin Fayulu com la llista oficialista d’Emmanuel Ramazani Shadary es van atribuir la victòria electoral, sense esperar els resultats oficials. A més a més, 1,2 milions de congolesos no van poder votar perquè l’executiu va ajornar fins al març la celebració de les eleccions en tres regions al·legant problemes de seguretat i el brot de l’Ebola que castiga l’est de l’enorme país.

Barnabe Kikaya bin Karubi, assessor sènior del president Joseph Kabila, va declarar que els serveis d’internet i la missatgeria instantània dels telèfons mòbils es van tallar per preservar l’ordre públic després que comencessin a circular “resultats ficticis” a les xarxes socials. En aquest sentit, l’executiu assenyala que aquests rumors posen en perill la fràgil estabilitat de la societat i poden portar el país “directament al caos”. Les connexions quedaran tallades fins que diumenge -6 de gener- es publiquin els resultats complets i definitius, 15 dies després de les eleccions.

Senyal tallat

D’altra banda, també ha quedat interromput el senyal de Radio France Internationale (RFI), una de les fonts de notícies més populars del Congo, una antiga colònia dependent de París fins al 1960. A més, el govern ha retirat l’acreditació del cap de la delegació de l’emissora per haver donat els resultats no oficials de l’oposició. El candidat Fayulu va assegurar dilluns que els seus recomptes propis, fets a partir de diferents mostres en col·legis, donaven guanyadora la seva candidatura. Els comicis s’haurien d’haver celebrat fa dos anys, però el president Kabila ha intentat mantenir-se en el poder, i de fet va fracassar al plantejar un referèndum per eliminar el límit de dos mandats. La tensió actual allunya el país de poder fer finalment un traspàs polític en pau.