El suïcidi d’infants bat rècords al Japó amb 250 casos en un any

Els suïcidis de joves al Japó van augmentar durant el 2017 i van superar els rècords de les últimes tres dècades, segons dades publicades pel govern. El Japó té un problema endèmic amb els suïcidis, però havia aconseguit reduir-ne el nombre lleugerament. No ha sigut així amb els suïcidis d’infants, que han crescut de manera dràstica. Els experts ho atribueixen a la pressió que els nens pateixen al col·legi i als casos d’assetjament escolar.

L’any passat fins a 250 alumnes de primària i secundària es van suïcidar al Japó, la xifra més alta des del 1986, segons estadístiques del ministeri d’Educació. Segons una enquesta feta per aquest mateix ministeri a les escoles, la majoria dels alumnes que es van treure la vida no van deixar cap mena d’explicació sobre per què ho van fer. Aquells que sí que ho van explicar, van expressar com a principal motiu la preocupació sobre el seu futur un cop es graduessin, a més de problemes amb la família i d’assetjament escolar.

Un altre estudi fet pel govern japonès va posar en evidència que el nombre de suïcidis entre els infants augmentava a partir de l’1 de setembre, precisament coincidint amb el retorn a les aules. De fet, el suïcidi és la principal causa de mort al Japó entre els joves entre 15 i 19 anys, segons el ministeri de Benestar.

Malgrat que el suïcidi infantil no és un problema exclusiu d’aquest país asiàtic, al Japó les malalties mentals es consideren un tabú i, en conseqüència, resulta difícil que els infants i els adolescents busquin ajuda professional quan se senten deprimits o angoixats.

“El problema principal és que l’estigma sobre la salut mental aquí és molt més gran que en altres països”, va detallar Vickie Skorji, directora de la línia d’ajuda d’emergència Tell, un servei d’assessorament i intervenció a Tòquio. “Al Japó tens més possibilitats de patir assetjament escolar i menys de rebre suport de la família”, va afegir l’experta.

El psiquiatra i professor de la universitat de Tsukuba Yoshitomo Takahashi corrobora que ara els infants no tenen la xarxa de suport familiar de la qual disposaven en el passat. “Ara no podem esperar que els pares o els avis els donin el mateix suport que abans, i això fa que molts infants se sentin sols”, comenta.

Diversos experts també han alertat que les escoles no imparteixen educació emocional, ni tampoc tenen recursos per atendre les malalties mentals. De fet, l’estiu passat una escola de la ciutat d’Aomori, al nord del Japó, va admetre que una alumna de 13 anys s’havia suïcidat per un cas d’assetjament escolar. El col·legi no havia pres cap acció per evitar-ho, més enllà de demanar a alguns professors que hi paressin especial atenció.