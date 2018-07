Tailàndia augmenta la repressió contra els crítics amb la monarquia

Tailàndia està aquest dissabte de celebració pels 66 anys del seu monarca. Mentre la majoria de premsa local dedica temps i espai a felicitar Maha Vajiralongkorn, els mitjans que voldrien ser crítics amb el seu mandat s'han de conformar a dir, de tant en tant, que voldrien donar una informació però que no poden perquè podrien incórrer en un delicte de lesa majestat, la draconiana llei que blinda la casa reial.

La jornada és un festiu nacional i per celebrar l'aniversari s'anima els súbdits a vestir samarretes grogues en honor a la monarquia. Aquest era el color del rei Bhumibol Adulyadej, però Vajiralongkorn ha incomplert el codi de colors en apropiar-se'n, ja que ningú no dubta que, tot i el seu poder, no té la popularitat del seu pare, anomenat 'el gran'. Un altre motiu per endurir les lleis de lesa majestat.

Quan el seu pare encara regnava i ell era el príncep, l' actual monarca tailandès es va presentar un dia a la terrassa del bar d'un dels hotels més exclusius de Bangkok –freqüentat pels turistes– com si fos un client més. "No patiu, estic molt a gust envoltat d'estrangers", va dir l'hereu de la fortuna reial més gran del món als treballadors del complex, que el miraven bocabadats. ¿Com s'ha d'actuar davant del fill d'un semideu a qui tothom s'acosta capcot, a la gatzoneta, quan ell només vol passar una estona com una persona qualsevol, entre amics? Ningú en tenia la resposta.

540x306 Una voluntària portant un retrat del rei Maha Vajiralongkorn a l'interior de la cova on durant 18 dies van quedar atrapats membres d'un club de futbol infantil / SOE ZEYA TUN / REUTERS Una voluntària portant un retrat del rei Maha Vajiralongkorn a l'interior de la cova on durant 18 dies van quedar atrapats membres d'un club de futbol infantil / SOE ZEYA TUN / REUTERS

El cop de realitat el van rebre els cambrers quan l'encara príncep va demanar dues ampolles de vi, d’aquelles que, a més de costar 500 euros cadascuna, fins i tot els hotels de cinc estrelles reserven per a ocasions molt especials. Encara més. No les va pagar. I és que, tot i que la monarquia tailandesa és la més opulenta del món, els seus membres no paguen enlloc. El monarca més ric del món, hereu d’una fortuna de més de 30.000 milions de dòlars, també gaudeix de barra lliure a tot el país.



L'escena l'explica un testimoni que demana no desvelar la seva identitat. Ni tan sols esmentar l'hotel. Això podria ser considerat un delicte. Qui gosa parlar malament de la monarquia, encara que ho faci en privat, pot ser empresonat un pilot d’anys. I des que l'actual monarca, anomenat oficialment Rama X, va accedir al tron a finals del 2016, el nombre d'acusacions s'ha multiplicat, amb la complicitat del govern militar que controla el país des de fa quatre anys.

El grup Advocats Tailandesos pels Drets Humans estima que com a mínim s'han empresonat 162 persones. Un dels casos coneguts és el de l'estudiant i activista condemnat a dos anys i mig per prémer el botó de compartir a Facebook al perfil que la BBC va fer del nou rei.

Extravagant a l'estranger

A l'estranger, però, Maha Vajiralongkorn és conegut per les seves excentricitats. Acostumat a viure a Alemanya bona part de l'any, se l'ha vist vestint samarretes de dona i amb tatuatges temporals lluint una estampa més d'acord amb un 'playboy' desfasat que l'ha portat a l'altar en tres ocasiones. En tots els casos, quan es va cansar de les dones les va desterrar de palau, de vegades acusades de corrupció. Sense proves. La paraula de la casa reial no es qüestiona. A la tercera exdona, per exemple, la va gravar en vídeo seminua, menjant un pastís amb el seu gos, Foo Foo. La mateixa mascota a qui va nomenar mariscal de l'exèrcit.



A Tailàndia, el govern militar s'encarrega d'ocultar tota aquesta informació. Com afirmen els Advocats Tailandesos pels Drets Humans, la defensa moral de la monarquia és una qüestió de primer ordre per a la junta que va perpetrar el cop d'estat el 2014. No en va, als mitjans el general i primer ministre Prayuth Chan-ocha sempre afirma que la refundació de Tailàndia s'ha de fonamentar en els tres pilars bàsics del país: nació, monarquia i religió.

540x306 Maha Vajiralongkorn, en una imatge d'arxiu de l'any passat presideix una cerimònia oficial. / RUNGROJ YONGRIT / EFE Maha Vajiralongkorn, en una imatge d'arxiu de l'any passat presideix una cerimònia oficial. / RUNGROJ YONGRIT / EFE

És per això que es tanquen milers de pàgines a les xarxes socials i es bloqueja l'accés a moltes pàgines webs, especialment les que parlen dels excessos del nou monarca. I la imatge de Rama X, que a Occident es titlla d'esperpèntica, a Tailàndia fa por als contraris a la casa reial, tal com explica el professor exiliat Pavin Chachavalpongpun. L'expert, que va haver de fugir del país, enumera l'augment d'empresonaments sense més motius que els purament polítics. Preocupa encara més que amb l'ascens del rei s'hagi produït la primera execució d'un condemnat a mort en gairebé una dècada. El seu pare va desestimar-les en l'última part del seu mandat.