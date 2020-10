Cues quilomètriques de cotxes escapant de París abans del confinament

França està confinada des d'aquesta mitjanit i fins a l'1 de desembre, però molts parisencs volien passar les pròximes setmanes lluny de la ciutat i van intentar aprofitar les últimes hores en què tenien llibertat de moviments per fugir-ne. El resultat van ser cues quilomètriques a l'entorn de la capital francesa aquest dijous a la nit: Sytadin, el servei d'informació de l'estat del trànsit a la regió de l'Illa de França, va arribar a registrar un pic de 733 quilòmetres d'embussos a les 18.30 h. Tot i que el confinament començava a la mitjanit, els parisencs (igual que la major part dels francesos) havien de ser a casa a les 21 h, en compliment del toc de queda nocturn aprovat fa dues setmanes.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl