Una trentena de morts en el naufragi d'un vaixell a Uganda

Nova tragèdia al llac Victòria. Un altre naufragi ha deixat almenys una trentena de morts entre els passatges d'un vaixell d'esbarjo que navegava per la banda d'Uganda que, segons les primeres investigacions, portava més del doble de la seva capacitat. Al setembre, a la part de Tanzània van morir més de 200 persones en tombar el ferri en què viatjaven entre petites illes que hi ha dins del llac.

Els serveis d'emergència ugandesos treballen des de dissabte a la nit a la zona de l'accident i esperen que la xifra de víctimes mortals augmenti a mesura que puguin recuperar més cadàvers de l'interior de l'embarcació, que continua enfonsada a uns 200 metres de la riba. Segons fonts oficials, s'han recuperat 31 cossos, que han estat traslladats a un dipòsit de Mulago, a la part nord de la capital, Kampala. Els mitjans locals assenyalen que 40 dels passatgers han estat rescatats amb vida.

La causa principal de l'accident és la sobrecàrrega, ha assenyalat la policia ugandesa, que també ha apuntat al mal estat tècnic de l'embarcació i les condicions meteorològiques adverses. En el moment del sinistre el vaixell era l'escenari d'una festa privada amb uns 120 convidats, quan la capacitat màxima és de mig centenar.

El personal de la tripulació serà acusat de negligència criminal i homicidi, ha avançat el president del país , Yoweri Museveni, que ha explicat que l'últim cop que va fer servir vaixells al llac Victòria va constatar el mal estat i l'incompliment de mesures de seguretat.

Obviously, the operators of this boat will be charged with criminal negligence and manslaughter, if they have not already been punished for their mistake by dying in the accident. May the souls of all those departed in this tragedy rest in peace.