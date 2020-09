Una trentena de policies alemanys, implicats en xats neonazis

Imatges que enalteixen la figura d'Adolf Hitler, un muntatge en què es veu una persona refugiada caminant cap a una cambra de gas o vídeos d'afusellaments contra persones negres. Són només tres exemples del contingut que circulava pels grups de xat d'extrema dreta on hi participaven almenys 29 agents de la policia alemanya. Tots ells ja han quedat suspesos de servei acusats de propagar missatges amb continguts neonazis durant anys, segons han informat aquest dimecres les autoritats de l'estat federat del Rin del Nord-Westfàlia, on hi treballaven tots els implicats.

El cas ja és un escàndol que, sota la mirada de molts alemanys, posa en dubte la imatge i la salut de la policia a tot el país. "És una vergonya per a la policia", ha reaccionat, ràpidament, el ministre de l'Interior d'aquest estat alemany, Herbert Reul, que ha volgut deixar clar que "les acusacions colpegen la policia de ple". El polític conservador, de la Unió Cristianodemòcrata de la cancellera Angela Merkel, també ha sigut clar quan ha parlat del contingut del material interceptat: "És miserable propaganda neonazi i contra els refugiats".

Encara hi ha molts interrogants oberts, però segons la versió de les autoritats, un total de 126 imatges similars van ser compartides a través d'aquests grups, fundats entre el 2012 i el 2015. Onze dels agents haurien participat activament, enviant ells mateixos els missatges. La resta els va rebre, els va llegir, i en cap moment va denunciar-ho als seus superiors. A hores d'ara, dels 29 agents implicats, 14 ja han estat apartats de manera definitiva del seu càrrec. La resta hauran d'esperar que la investigació avanci per saber si la seva suspensió és temporal o definitiva.

El cas ha sortit a la llum de casualitat. Els investigadors van veure les imatges mentre estaven estudiant un altre cas, en què un agent de 32 anys estava acusat de difondre secrets oficials a un periodista. Quan van registrar el telèfon de l'agent a la recerca d'informació, es van trobar les imatges d'alt contingut xenòfob. Per aquest motiu, el ministre de l'Interior creu que hi ha més material i més implicats que encara no s'han detectat, ja que de moment només han tingut accés a un telèfon mòbil. "No pot tractar-se com una qüestió aïllada", ha dit el mateix Reul.

Per aquest motiu, el ministeri de l'Interior regional ha anunciat que té previst crear un comissionat especial encarregat d'investigar el radicalisme d'ultradreta a la policia del Rin del Nord-Westfàlia. La decisió ja ha rebut resposta des del sindicat policial, que, indignats, han recordat que "la lluita contra l'extremisme de dretes és part de l'ADN de la policia".