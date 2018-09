L'homosexualitat ja no és delicte a l'Índia

Les relacions homosexuals són legals i possibles sense patir càstigs judicials a l'Índia. En una sentència històrica el Tribunal Suprem n'ha rebutjat una d'anterior del 2013 en què criminalitzava l'homosexualitat basant-se en una llei colonial britànica de fa 150 anys qualificant-la de pràctica "contra natura".

Els cinc jutges que componen la sala, encapçalada pel president del Suprem indi, Dipak Misra, s'han pronunciat de manera individual i han coincidit a anul·lar la validesa de l'article 377 del Codi Penal indi, que penalitza les relacions homosexuals. Segons els magistrats, la criminalització del fet que persones del mateix sexe s'estimin o tinguin sexe és "irracional, arbitrària i totalment inconstitucional", ja que discrimina la comunitat LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals). " La visió majoritària i la moralitat general no poden dictar els drets constitucionals", ha afirmat Misra en llegir la seva sentència.

La lectura del veredicte de l'alt tribunal ha anat seguida d'imatges d'alegria entre membres de la comunitat LGTB i activistes dels drets humans que esperaven a fora la decisió. Moltes persones no han pogut evitar les llàgrimes per celebrar que s'enterri una de les lleis més antigues contra les pràctiques homosexuals, que establia penes de presó de fins a 10 anys. "La història deu una disculpa a la gent [de la comunitat] LGTB per l'ostracisme i la discriminació" va sofrir, ha escrit la jutgessa Indu Malhotra en la seva sentència.

Dues joves activistes no poden amagar l'alegria en conèixer la decisió judicial / HARISH TYAGI / REUTERS

La lluita per aconseguir la igualtat i la despenalització arrenca fa una dècada, quan un tribunal de Delhi ja va treure l'homosexualitat del Codi Penal, l'any 2009. Però la pressió de diversos sectors conservadors, sobretot de grups religiosos i comunitat rurals, va fer que el 2013 el Suprem deixés sense efecte la sentència. La derrota judicial no va fer aturar els activistes LGTB, que van aconseguir que el mateix tribunal reobrís el cas i finalment avui ha sentenciat que l'homosexualitat no és cap crim. La decisió és definitiva i ja no admet més recursos.