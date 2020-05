El coronavirus fa ajornar la reunió del G-7

La negativa de la cancellera alemanya a viatjar fins a Washington a causa de la crisi del coronavirus per a la cimera del G-7 ha fet replantejar el calendari a l’amfitrió, Donald Trump, que l'ha ajornat i ja ha anunciat que preveu convidar-hi Rússia, expulsada del club dels països més desenvolupats arran de l’annexió unilateral de Crimea. De sobirania ucraïnesa, l'annexió russa de la península no ha estat reconeguda per la comunitat internacional i li ha valgut al govern de Putin sancions de la Casa Blanca i de la Unió Europea.

Al març, quan la pandèmia començava a escampar-se per Europa i Amèrica, Trump havia proposat una trobada virtual, però les ganes de tornar a posar en marxa l’economia del país el van fer canviar de plans dos mesos després, malgrat que els Estats Units són el nou epicentre mundial del covid-19 i ja superen els 100.000 morts. Trump havia convocat els líders entre el 10 i el 12 de juny a la residència oficial de vacances de Camp David, i havia plantejat la cita com un “exemple” per a la reobertura de l’activitat pública i econòmica del país, després de l’aturada que l’ha portat a la crisi econòmica més profunda de les últimes dècades.

Però Angela Merkel ja havia anunciat que no veu clar abandonar Alemanya en plena desescalada del desconfinament, i Trump, gairebé protocol·làriament, ha preferit ajornar la cita fins al setembre, en una data per confirmar que podria ser o la setmana abans o la posterior a l’Assemblea General de l’ONU, que arrenca el 15 de setembre.

Trump no només va ajornar la reunió sinó que va tenir paraules crítiques amb el model. “No sento que el G-7 representi adequadament el que està passant al món. És un grup de països molt obsolet”, va afirmar Trump en declaracions als periodistes que l’acompanyaven a bord de l’Air Force One, de tornada a Washington després d'assistir a Florida a l’enlairament de la primera missió espacial tripulada des de sòl nord-americà des del 2001.

El G-7 aplega les set economies més industrialitzades –els EUA, el Canadà, França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i el Japó–, i amb Rússia es tornaria al dissolt G-8. Amb tot, no està confirmat si la presència de Vladímir Putin, en cas que acceptés la invitació, seria una formalització de l’ampliació dels estats membres o només una presència puntual.