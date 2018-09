"No m'aparti la mirada!": el vídeo de l'esbroncada de dues víctimes de violació a un senador favorable a Kavanaugh

El senador republicà Jeff Flake s'ha vist obligat aquest divendres a escoltar l'opinió de dues dones que l'han acorralat en un ascensor del Senat dels Estats Units i l'han esbroncat per haver anunciat que donaria suport a l'elecció de Brett Kavanaugh com a jutge del Tribunal Suprem nord-americà, tot i que hores abans havia dit que el testimoni d'una de les presumptes víctimes del jutge, Christine Blasey Ford, li havia provocat dubtes.

“Look at me when I'm talking to you. You’re telling me that my assault doesn’t matter!": Protesters confront Sen. Jeff Flake moments after he announces he will vote to confirm Brett Kavanaugh. https://t.co/Cc5y9kura1 pic.twitter.com/qqvz3jx8JF