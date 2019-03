La violació es considera a Tailàndia un “moment de passió”

Les pròximes eleccions a Tailàndia estan traient els draps bruts d’una societat que, segons la junta militar que controla el país, es fonamenta en valors budistes i tradicionals i en la qual el sexe no es concep abans del matrimoni. Però no és només que el primer ministre no electe, el general Prayuth Chan-ocha, persegueixi els joves el dia de Sant Valentí perquè vagin a pregar al temple i no als hotels per hores. Sinó que el conservadorisme tailandès, que nega l’existència de la prostitució, ha entrat en la campanya com un reflex del que passa a la societat.

A més de trobar nous partits polítics que demanen més presència de la moral budista o que el mateix dictador Prayuth es presenti a la convocatòria “per mantenir l’ordre”, durant les últimes setmanes s’ha parlat molt de la qüestió de l’educació sexual i dels problemes de moltes dones amb les lleis actuals del país. El cas més sonat va ser el d’un nou partit polític, anomenat Ponlamuang, que es va donar a conèixer quan va intentar prohibir la sèrie de Netflix Sex education.

Els responsables del partit van dir que la sèrie -que es publicita amb grans cartells per tot Bangkok- vol portar els joves tailandesos a un “model de promiscuïtat propi de l’estil de vida occidental” que no es correspon amb els valors del regne de Siam. Fet pel qual van posar una demanda per prohibir la sèrie.

Una altra de les cares noves a la política tailandesa és la de Thararat Panya, una noia de 23 anys que, en canvi, s’ha afiliat al partit progressista Future Forward. Panya es va fer famosa l’any passat després d’explicar que havia patit una agressió sexual a la seva residència universitària. Es va despertar enmig de la nit amb un suposat amic havent-li bloquejat les cames i les mans per abusar d’ella.

A Tailàndia, aquest tipus d’agressió s’acostuma a minimitzar, com si no tingués importància. Fins i tot hi ha una paraula en la seva llengua, plam, que vol dir forcejar i que fa referència al que es considera una violació consentida. Aquesta mateixa paraula s’utilitza també en el món de la lluita lliure. “La dona tailandesa no s’adona que és igual a l’home. Fins i tot quan coneix els seus drets té por de canviar les normes establertes, i denunciar un assetjament sexual és complex, perquè no hi ha un procés clar”, explica Panya per justificar per què aquestes denúncies no són habituals.

La cultura de la violació és molt present a Tailàndia. Mentre que a la televisió es prohibeix tota escena sexual per mínima que sigui i les pel·lícules són censurades a la pantalla petita, a les sèries locals que s’emeten en prime time la violació apareix com un acte normal. A la telenovel·la Game rai Game ruk, el protagonista viola la noia que li agrada i finalment es casen, molt enamorats. Es considera que la violació és només un moment de passió. De forcejament.

Embarassos no desitjats

Per aquesta raó, quan el nou partit Ponlamuang va demanar que es prohibís la sèrie Sex education la petició es va viralitzar ràpidament: molts internautes van recordar que el que precisament la societat tailandesa necessita més és educació sexual. En xifres, es pot veure en el nombre d’embarassos no desitjats. L’any passat, el Centre d’Ajuda per la Sida i els Embarassos No Desitjats va atendre 26.721 dones, el 70% de les quals van afirmar que desconeixien que hi ha mesures anticonceptives. Un terç de les afectades eren adolescents i les xifres van créixer un 34% en comparació amb l’any anterior.

Cal recordar que a Tailàndia l’avortament és il·legal. Segons el departament de Salut del país, durant la primera dècada del segle XXI els embarassos no desitjats entre les noies de 15 i 18 anys van augmentar un 44%. El país té el més gran percentatge de naixements no esperats en comparació amb els estats veïns, tot i que mètodes anticonceptius com les píndoles es venen sense recepta a baix preu.

Segons el Consell Nacional dels Drets Humans a Tailàndia, el problema està en la nul·la educació sexual. “Diuen a les dones que han de protegir la seva virginitat, però els homes tailandesos que tenen una vida sexual activa amb diferents noies són més respectats”, comenten des d’aquesta organització.