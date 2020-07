Viatgi amb nosaltres des de Taipei, però cap enlloc… a causa de la pandèmia

Hi ha qui ja no pot més i no aguanta la idea de seguir a casa fent l'estaquirot. Hi ha qui necessita que li diguin que es pot moure, encara que sigui una ficció i que sigui, de fet, un moviment per no anar enlloc. Com la lletra de la vella i popular cançó de l'Orquesta Mondragón: " Viaje con nosotros si quiere gozar…" O com proposava Alfred Hitchcock als espectadors de les seves pel·lícules de suspens: si fa no fa, gaudir de l'emoció de pujar a la muntanya russa però sense haver de moure's de la butaca del cine. En el fons, el viatge cap enlloc, el viaje a ninguna parte, com deia Fernando Fernán Gómez, és qüestió d'imaginació.

És el que han posat en pràctica i han experimentat aquest dijous una seixantena de persones que han participat en el primer joc dels esmentats "vols cap enlloc", proposats per l'aeroport de Songshan, a Taipei, la capital de Taiwan. Els promotors han decidit oferir als ciutadans del país la possibilitat de viure la cerimònia del viatge en avió, reproduint-ne tots els passos, amb l’excepció de l’enlairament final, que en condicions normals és un principi.

651x366 Vista a]eria de Taipei, la capital de Taiwan / WIE ZHENG WANG / REUTERS Vista a]eria de Taipei, la capital de Taiwan / WIE ZHENG WANG / REUTERS

A viure l’experiència, potser l'entrenament per a temps millors quan la pandèmia del covid-19 sigui el record d'un malson, s'hi van presentar prop de 7.000 persones. Els seixanta guanyadors, triats a l'atzar, podran gaudir les pròximes setmanes de les experiències de falsos vols, tal com recullen les imatges enregistrades per donar-ne testimoni.

"Realment vull sortir del país, però a causa de l'epidèmia molts vols no poden enlairar-se", ha dit a l’agència Reuters un dels participants, Hsiao Chun-wei, de 38 anys, que va anar acompanyat del seu fill petit en el viatge cap enlloc.

Els passatgers, doncs, van obtenir targetes d'embarcament i van haver de superar els habituals controls de seguretat i d’immigració abans d’abordar un Airbus A330 de la companyia més gran que opera a Taiwan, China Airlines, on els assistents de cabina van parlar amb ells.

"Espero que l'epidèmia s'acabi aviat perquè puguem volar realment", va dir també a Reuters una dona de 48 anys que es va identificar com a Tsai, el cognom familiar.

L’aeroport ha utilitzat el programa pilot per mostrar les renovacions de seguretat postcovid per quan els cels es puguin tornar a omplir d’avions.

Songshan opera vols a Tòquio, Seül i diverses ciutats xineses, a més de ser també un important centre de distribució de vols nacionals.

Taiwan ha sortit relativament indemne de la pandèmia de coronavirus gràcies a una actuació primerenca de prevenció prou efectiva. El preu que ha pagat ha sigut el tancament en gran mesura de les fronteres des de mitjans de març. Les autoritats desaconsellen des del març als seus ciutadans els desplaçaments a l'estranger tret que siguin absolutament necessaris.

Segons el govern, el nombre de viatgers s'ha reduït en un 64% en els primers cinc mesos del 2020 en relació amb el mateix període de l'any passat.