Casado es presenta com el líder de la "majoria silenciosa, la força tranquil·la que demana ordre"

El líder del PP, Pablo Casado, ha desembarcat aquest dilluns a Barcelona quan es compleixen set dies de la publicació de la sentència de l'1-O, que ha desfermat protestes i aldarulls arreu de Catalunya. En ple període electoral, la visita del líder conservador se suma als dos mítings que va fer el president de Cs, Albert Rivera, la setmana passada a Barcelona i l'aparició aquest matí del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que ha visitat els agents ferits en els aldarulls i la Prefectura Superior de Policia, però ha rebutjat trobar-se amb Torra. Casado ha visitat la mateixa prefectura de la Via Laietana i s'ha reunit amb una representació de Foment: una invitació que ha generat malestar dins l'executiva de la patronal, donat que un sector no hi estava d'acord, segons ha sabut l'ARA. A la tarda, el popular ha fet un acte amb la junta directiva del partit, en què s'ha presentat com el "líder" que aixecarà la "bandera" de la "majoria silenciosa, la força tranquil·la que demana ordre, convivència i prosperitat". "Rebutgem de ple la violència, però també el pessimisme", ha assegurat: "Sortirem d'aquesta crisi més forts i més units que mai".

El discurs de Casado respecte al conflicte català ha estat, com sempre, contundent. Davant les massives protestes ciutadanes contra la sentència, el dirigent conservador ha insistit que "no hi caben cessions ni apaivagament". Així, ha exigit al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que "actuï contra la kale borroka amb la llei de partits si es demostra la vinculació" del president de la Generalitat, Quim Torra, amb "el Tsunami i els CDR", així com una norma perquè "els pares dels menors" que han participat en els aldarulls "col·laborin amb les destrosses". A més, li ha demanat que reclami al president de la Generalitat, Quim Torra, que "cessi la seva actitud de desacatament" i li "requereixi el compliment de les obligacions legals". En la mateixa línia del que ja ha anat expressant els últims dies, Casado ha demanat que "s'apliqui la llei de seguretat ciutadana i la Llei de Seguretat Nacional" a Catalunya, i que s'insti la "Fiscalia a actuar davant les grans alteracions de l'ordre públic amb la Generalitat incitant al desordre". Tal com ha reclamat també aquest matí, ha apostat perquè el govern espanyol consideri el trasllat dels presos polítics a centres penitenciaris fora de Catalunya.

No obstant això, el to del líder del PP ha estat més moderat en comparació amb les declaracions dels seus rivals a les eleccions del 10-N, Vox i Ciutadans, en els últims dies. Així, Casado ha sigut crític (sense mencionar-lo directament) amb les declaracions que va fer ahir diumenge el líder de Cs, Albert Rivera, en què va demanar el vot per "empresonar els que vulguin trencar" Espanya. "La pena de privació de la llibertat és una conseqüència greu i proporcionada a la gravetat dels actes [dels líders independentistes]", ha dit: "Però això no pot ser l'objectiu d'un govern responsable". "És el moment d'un lideratge per recuperar la convivència i la concòrdia", ha afegit: "És el moment de parlar al conjunt dels catalans que ni són violents ni emparen la violència". Així, ha obert la porta al "diàleg", però només amb els "catalans que emparen la llei". "La democràcia espanyola prevaldrà per a tots, pensin el que pensin, sentin el que sentin, votin el partit que votin", ha dit, i s'ha postulat a la presidència del govern espanyol com un "polític que dialoga i arriba a acords", que "parla amb gairebé tots": "Jo sí que parlo, jo sí que pacto, i ho he fet a l'esquerra i a la dreta", ha etzibat.

Així, Casado ha apostat per un país que reconegui la "realitat de la nostra diversitat" amb un "autèntic respecte per ella". "Això exigirà esforç, moderació i escolta", ha dit, però també "lleialtat a la llei i les institucions". "Els que tenen un problema amb la tolerància són els independentistes, no nosaltres", ha conclòs, assegurant que "dir que Catalunya és un sol poble és un somni totalitari".

Durant la seva intervenció després de la junta directiva del partit, Casado ha lamentat que no l'hagin deixat passar a dins de la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana. "Potser és perquè Sánchez per fi ha decidit visitar-la quan s'ha adonat que nosaltres ho faríem", ha dit (fonts de la prefectura explicaven a l'ARA que no deixen entrar partits i entitats). "L'únic que volíem fer era abraçar-los, dir-los que són l'orgull de tot Espanya", ha sentenciat.