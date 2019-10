Casado creu que Sánchez hauria d'agafar el telèfon a Torra per dir-li que trenca els pactes locals amb JxCat i ERC

La precampanya de les eleccions se situa a Catalunya i Pablo Casado també hi ha viatjat aquest dilluns, després d'una setmana intensa als carrers i en què les relacions entre la Generalitat i la Moncloa s'han limitat a l'esfera policial. Enmig d'un creuament de cartes i de les trucades frustrades de Quim Torra al president espanyol en funcions, Casado ha destacat que el líder del PSOE hauria d'haver agafat el telèfon al president de la Generalitat per comunicar-li el trencament dels pactes del PSC amb JxCat i ERC a la Diputació de Barcelona i en diversos ajuntaments catalans. "No es necessita cap apel·lació al diàleg", ha indicat el president del PP en un esmorzar informatiu, en què ha subratllat que Sánchez hauria de traslladar a Torra que els socialistes catalans abandonen la CCMA i el Diplocat i que modificarà la llei de partits per impedir que arribin subvencions a partits amb dirigents condemnats per sedició.

Casado ha visitat aquest matí la prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana per donar suport a la policia en les seves actuacions durant els aldarulls a Catalunya. Des de l'entrada de l'edifici (avui cobert de flors de ciutadans que en els últims dies també els han expressat el seu suport), Casado ha tornat a demanar al govern espanyol en funcions que "garanteixi l'ordre" a Catalunya. En aquest conflictes, ha dit, "no cap una apel·lació del diàleg sinó a la concòrdia, no a la negociació sinó a la llei i a l’ordre": "El govern no ha d’abanderar l’apaivagament sinó la fermesa democràtica amb tots els instruments que la llei posa a la seva disposició, i aquí ens trobarà". Fonts del PP s'han mostrat crítiques amb el fet que s'hagi impedit l'entrada de Casado a la prefectura. "Teníem permís de la delegació del govern i quan hem arribat no ens ho han permès", lamenten. Amb tot, des de la prefectura expliquen a l'ARA que en els últims dies s'ha impedit l'entrada de qualsevol "partit o organització" per qüestions de "seguretat" i també de neutralitat del cos.

L'actualitat política en relació a Catalunya transcorre en paral·lel a la vida judicial, que la setmana passada va posar el focus en el Tsunami Democràtic, en una investigació per presumpte terrorisme que s'instrueix secretament a l'Audiència Nacional. "El que vull és que s'esclareixin els vincles de Torra i Puigdemont amb el Tsunami Democràtic", ha asseverat Casado, que ha indicat que en aquest supòsit es podria aplicar la llei de partits per il·legalitzar les formacions polítiques que donen suport a la "violència al carrer". Aquesta no és l'única mesura punitiva –"dissuassòria, en paraules de Casado– per castigar l'independentisme, sinó que també reclama recuperar la penalització de la convocatòria il·legal de referèndum i modificar el Codi Penal per tipificar la "rebel·lió digital o els cops d'estat digitals".

Una altra de les promeses del líder del PP si governa després del 10-N és la recuperació de les competències de presons per evitar que els líders independentistes condemnats quedin en llibertat abans del compliment de la pena. Una mesura que implicaria canviar l'Estatut, o bé optar per l'article 150.3 de la Constitució sobre l'harmonització de les competències. Ho ha recordat després que 'El Mundo' hagi publicat aquest dilluns que la Generalitat hauria pactat amb els presos de Lledoners la concessió del tercer grau, però es tracta d'una decisió que, en tot cas, la Fiscalia podria recórrer i en la qual sempre hi haurà un jutge que haurà de pronunciar-se. "Si es confirma, el govern haurà de sol·licitar un trasllat dels presos a una altra presó", ha considerat Casado respecte a aquesta possibilitat.

El líder del PP també ha apuntat que hi ha hagut "errors" en la coordinació policial d'aquests dies a Catalunya, després que alguns mitjans hagin publicat àudios de les emissores internes del cos en què els agents es queixen de falta d'efectius, entre altres coses. Així, Casado ha reclamat que s'activin les unitats GRS de la Guàrdia Civil per donar suport als Mossos i la Policia Nacional.

Roldan reclama la "destitució" de Torra

Minuts abans de l'arribada de Casado a la prefectura, la líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Lorena Roldán, i el president de Cs al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, han participat en una concentració davant la Prefectura Superior de Policia en suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que ha reunit desenes de persones. Roldán ha tornat a demanar a Sánchez que "sigui responsable" i "destitueixi Torra per començar una nova etapa a Catalunya de reconciliació, convivència i de seguretat", després d'aquesta "setmana negra" que s'ha viscut.

També li ha demanat, en la mateixa línia del líder del PP, que trenqui tots els seus pactes amb Torra a diferents ajuntaments de Catalunya i "aquell pacte de la vergonya a la Diputació de Barcelona", i que protegeixi els catalans, "que veuen com el foc i les cendres arriben a les seves cases". "No es pot tenir com a soci una persona que defensa i aplaudeix sospitosos de terrorisme, que dona les gràcies als violents, i que fins i tot se'n va a tallar carreteres i a col·lapsar Catalunya com hem vist als últims dies", ha afirmat.

Roldán ha mostrat el seu suport als cossos i forces de seguretat de l'Estat, que s'estan "jugant la seva vida per protegir-nos" i se'ls "ataca amb àcid, boles d'acer o còctels molotov". Així mateix, ha advertit que des de Ciutadans no deixaran que "ni radicals violents ni l'irresponsable de Torra puguin amb aquells que es juguen la vida cada dia per defensar-nos i perquè Catalunya torni a ser un lloc de convivència i seguretat".