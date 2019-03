En llibertat el membre dels CDR del Vallès detingut per la protesta a les escales del TSJC el 27-S

El manifestant del TSJC el passat 27 de setembre ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial del jutge de guàrdia de Sabadell i de negar-se a declarar, segons ha informat Alerta Solidària. Els Mossos havien detingut de matinada Robert Morral, veí de Santa Perpètua de Mogoda i membre del CDR del mateix municipi, perquè tenia un requeriment judicial pendent. No s'havia presentat quan el jutge l'havia citat a declarar inicialment en relació amb la protesta que van fer el setembre passat un centenar de persones a les escales del TSJC. Els activistes es van encadenar a les portes de l'alt tribunal per denunciar la "injustícia espanyola i la seva judicatura", recordant que precisament e l febrer anterior ja havien dut a terme una acció similar.

Ara surt en llibertat en Robert #TSJC després de passar a disposició judicial i negar—se a declarar. Seguim! pic.twitter.com/aKkkxRW6oa — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 20 de març de 2019

Segons ha informat Morral mateix en un tuit, la detenció s'ha produït cap a les cinc de la matinada. L'activista denuncia que els agents l'han arrestat "amb un atestat de la Brimo manipulat que criminalitza el dret a la protesta". La detenció s'ha fet per ordre del jutjat número 3 de Barcelona, segons Alerta Solidària.

M'ESTANT DETENINT ARA!!! Per haver assegut a les escales del #TSJC el passat 27S, amb un atestat de la #Brimo manipulat que criminalitza el dret a la protesta, i a les ordres de la In-justícia d'un Estat demofobic, autoritari i franquista... #24TSJC #NoAcatem #TombemElRègim pic.twitter.com/VIN2dHoi6B — Robert Morral (@xmateumorral) 20 de març de 2019

L'organització antirepressiva ha criticat la detenció de Morral i ha explicat que se l'ha traslladat a Sabadell "per obligar-lo a declarar". Morral està entre els tres activistes que no van anar a declarar als jutjats en qualitat d'imputats per delictes de desobediència i resistència per haver-se negat a desallotjar la protesta del setembre passat a les escales del TSJC. L'organització no descarta que es produeixi la detenció d'una altra d'aquestes tres persones en les pròximes hores.

En un comunicat, Alerta Solidària lamenta "una vegada més" la "col·laboració activa" dels Mossos "en tot aquest engranatge repressiu" i ha criticat "el silenci còmplice" del govern de Quim Torra. L'organització, juntament amb Decidim Ser i els CDR, ha convocat una concentració davant dels jutjats de Sabadell per donar suport al detingut i exigir-ne l'alliberament immediat.