Dotze detinguts en el desallotjament dels manifestants encadenats al TSJC

Desenes de persones de diferents Comitès de Defensa de la República (CDR) s'han encadenat aquest matí a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al passeig Lluís Companys (Barcelona), bloquejant l'entrada principal, per denunciar la "repressió de l'Estat" contra l'independentisme. A continuació, centenars de persones s'han concentrat a l'entrada de l'edifici, rere un fort cordó policial. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat un a un els encadenats, que han ofert resistència pacífica, entre els crits dels manifestants, que clamaven la "llibertat dels presos polítics", així com consignes de suport als major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que avui declara a l'Audiència Nacional. Finalment, els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones.

Els Mossos d'Esquadra han desplegat davant del TSJC una cinquantena d'agents que han format un cordó policial per impedir que la resta de manifestants s'acostin a les portes. En total, hi ha nou vehicles policials, vuit furgones i un cotxe. Els manifestants aplaudeixen cada cop que una persona és desallotjada. També s'han assegut al terra i han cantat "La gallineta", de Lluís Llach, en un ambient de calma tensa. Hi ha hagut algunes corredisses quan alguns manifestants s'han acostat al cordó policial i s'han sentit crits de "la policia tortura i assassina".

Els Mossos ja han desallotjats tots els encadenats. Els manifestants, però, continuen concentrats a les portes del TSJC i criden "Rajoy a la presó" i "Llarena prevaricador". Un portaveu de l'entitat "En peu de pau" actua de mediador amb la policia per evitar que hi hagi violència i ha demanat als manifestants que es concentrin a la vorera del passeig Lluís Companys i deixin la calçada lliure. Els concentrats s'asseuen a terra a l'espera que els Mossos alliberin un dels encadenats que ha sigut detingut. Un dels concentrats comença a cantar els primers acords d'"Imagine" i la gent s'hi suma.

540x306 Els Mossos desallotgen centenars de persones encadenades a les portes del TSJC per denunciar la "repressió de l'Estat" / OT SERRA Els Mossos desallotgen centenars de persones encadenades a les portes del TSJC per denunciar la "repressió de l'Estat" / OT SERRA

Els Mossos adverteixen als concentrats que si no abandonen la via, hauran d'intervenir. La gent respon amb crits de "Els carrers seran sempre nostres".

📢 Acabem de bloquejar i encadenar-nos a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del Pg. Lluís Companys! Vine, participa i ajuda'ns des de la no-violència a aturar el màxim òrgan de la injustícia de l'estat espanyol! 📢 — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 23 de febrero de 2018

▶Per totes les imputades, els atacs a la llengua, a la llibertat d'expressió... DIEM PROU REPRESSIÓ!◀

Demà #23F a les 8h del matí CONCENTRACIÓ a Pl. Sant Jaume (BCN) i acció sorpresa! 🎉 pic.twitter.com/EfNRSo8Jcf — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 22 de febrero de 2018

Els manifestants, convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), han exhibit des de l'escalinata pancartes amb els missatges 'És l'hora del poble' i '23-F, parem el cop d'Estat', coincidint amb què aquest divendres es compleixen 37 anys de l'intent de cop d'Estat del 1981.

Agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat al voltant dels concentrats, que han acudit al TSJC després que els CDR anunciessin per xarxes socials una "acció sorpresa" per a aquest divendres, i han començat a desallotjar-los.

En paral·lel, els CDR també han fet una convocatòria de concentració a la Plaça Sant Jaume.