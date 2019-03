Extreballadors d'Unipost afirmen que no es va facturar a la Generalitat l'enviament de cartes per a l'1-O

El judici del Procés, en directe

El director de producció d'Unipost a Catalunya durant el 2017 ha assegurat que no es va facturar l'enviament i distribució de les cartes postals als catalans que havien de constituir les meses del referèndum perquè ni tan sols es van arribar a repartir. Albert Planas, interrogat com a testimoni al judici del Procés, ha subratllat no es factura fins que hi hagi ordre de treball per fer el repartiment. El responsable de logística de l'empresa, Francisco Juan Fuentes, ha coincidit amb el seu subordinat a l'hora d'assenyalar que l'enviament estava retingut perquè no s'havia tramitat pel procediment habitual, a l'espera del justificant de recepció.

Responent a la Fiscalia, Planas ha afirmat que no té cap constància que s'ordenés esborrar imatges de les càmeres de seguretat de la nau central de l'empresa, tal com indica la Guàrdia Civil en els seus informes aportats a la causa que s'instrueix al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona sobre el referèndum. Planas va estar present en l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la nau d'Unipost de Terrassa el 19 de setembre de 2017, dia en què es van interceptar 43.000 cartes de la Generalitat, que s'havien d'enviar a ciutadans per notificar-los la constitució de les meses de l'1-O.

Fuentes ha explicat l'excepcionalitat de l'enviament d'aquestes cartes i com van arribar a Unipost. Una persona de contacte identificada com a Toni li va demanar que s'actués amb celeritat per fer la distribució, i fins i tot ell mateix va haver de fer la recepció amb una furgoneta en un polígon on se l'havia citat el dissabte 16 de setembre. El dilluns 18 es va traslladar el material des de la nau central de l'Hospitalet de Llobregat cap a Terrassa a causa dels "comentaris" que corrien entre els treballadors sobre la possibilitat que es tractés d'una petició de la Generalitat. Fuentes ha explicat diverses trucades de l'esmentat Toni, que la Fiscalia ha apuntat que podria ser el secretari general de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, però el testimoni ha assegurat que no sabia qui era el seu interlocutor. Amb tot, ha destacat que pel contingut de les converses responia més a un encarregat de manipular el material que s'havia d'enviar que no pas a un càrrec de la Generalitat com Molons.

En resposta als advocats de la defensa, Planas ha explicat que els agents de la Guàrdia Civil no el van informar de la seva condició d'investigat i que no va veure l'ordre judicial per fer l'escorcoll. En aquesta línia, ha assegurat que no li van explicar els seus drets ells sinó el secretari judicial quan va entrar a la nau, un cop els agents ja havien començat l'operació. "Em va estranyar a priori quan em van dir que no calia cap ordre judicial", ha afegit Fuentes.