Per què Marchena ha impedit a les defenses preguntar a Roger Torrent sobre el 20-S i l'1-O?

Durant la declaració del president del Parlament, Roger Torrent, al Tribunal Suprem Manuel Marchena ha impedit a les defenses preguntar sobre els fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre. El president de la sala ha argumentat que s'havien de cenyir al que coneixia Torrent que va passar al Parlament quan era diputat de Junts pel Sí la passada legislatura. Segons Marchena, les preguntes havien de contrarestar les de les acusacions, en particular les de Vox, que és qui ha cridat Torrent a declarar com a testimoni. Per què ha pres aquesta decisió Marchena?

El president de la sala ha fet una interpretació restrictiva de la Llei d'Enjudiciament Criminal que regula com s'ha de desenvolupar l'interrogatori dels testimonis en la fase del judici oral, en la que actualment es troba el judici del Procés. Segons l'article 708, la part proposant del testimoni pot fer les preguntes que consideri "convenient" i afegeix que la resta de parts podran també adreçar-li les qüestions que "consideri oportunes i siguin pertinents en vista de les seves contestacions". És a dir, Marchena s'ha agafat a aquest precepte per limitar la intervenció de les defenses a repreguntar sobre el que havia dit Torrent a Vox -també la fiscalia i l'advocacia de l'Estat-, que s'ha circumscrit a extreure informació sobre la tasca parlamentària.

La decisió de Marchena ha arribat amb la intervenció del lletrat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, quan ha preguntat al president del Parlament sobre la seva experiència el dia del referèndum a Sant Julià de Ramis, el municipi on havia de votar l'expresident Carles Puigdemont i va carregar la policia espanyola des de primera hora del matí.

651x366 El president del Parlament, Roger Torrent, aquest dilluns al Suprem El president del Parlament, Roger Torrent, aquest dilluns al Suprem

El president de la sala no li ha deixat continuar l'interrogatori per aquesta línia i Van den Eynde ha demanat que quedi constància de la seva queixa assegurant que s'estava "vulnerant el dret a la tutela judicial efectiva". També els advocats Jordi Pina i Marina Roig, que volien preguntar a Torrent sobre els fets del 20-S perquè hi era present, han manifestat la seva disconformitat amb el criteri de Marchena. "Aquests fets formen part de la causa", ha manifestat Roig, mentre que el jutge li ha reblat que si Torrent era un testimoni clau l'hauria pogut citar a declarar també com a defensa.

Al seu torn, Pina ha dit que en la interlocutòria d'admissió de proves el tribunal es limita a dir que considera pertinent l'interrogatori de Torrent per haver estat diputat l'1 d'octubre passat, sense circumscriure la seva declaració a cap temàtica concreta. Vox en la seva petició fa referència al 'tomo 1 folio 000092' de les actuacions del sumari, que al·ludeixen al paper de Roger Torrent el dia 27 d'octubre, quan va demanar a la llavors presidenta de la cambra, Carme Forcadell, si podia llegir la part declarativa de la proposta de resolució que va proclamar la república.