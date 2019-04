El Suprem rebutja que Sànchez, Rull i Turull atenguin els mitjans durant els recessos del judici per fer campanya

El tribunal del judici al Procés denega a Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull fer actes de campanya i atendre els mitjans de comunicació durant els recessos de les sessions al Tribunal Suprem. Els presos que són candidats de JxCat a les eleccions generals del 28 d'abril havien demanat com a alternativa a sortir en llibertat per participar en actes de campanya a l'exterior aprofitar els descansos de les sessions del judici oral per gravar espots, concedir entrevistes als mitjans o fer rodes de premsa, però els set magistrats també rebutgen aquesta via.

"La subjecció dels processats a l'acte del judici oral és integral, de manera que no és factible fragmentar el seu caràcter unitari distingint entre el que passa a la sala de vistes i el que pot passar durant els recessos", considera el tribunal, que recorda que aquestes interrupcions estan pensades per possibilitar el descans dels acusats.

Els jutges destaquen que s'ha permès una "interpretació flexible" que ha permès que els presos puguin establir comunicacions amb els seus advocats sense límit de temps durant els descansos, però creuen que és "diferent" que se sol·liciti una autorització "genèrica, oberta, per permetre qualsevol comunicació amb tercers o cap a tercers". Al seu entendre, el contacte amb mitjans "incidiria de manera patent sobre les condicions de custòdia, i el seu desenvolupament en diversos moments del dia ens convertiria en un tipus d'administració electoral paral·lela respecte a un nombre concret de candidats".

La Fiscalia ja s'havia oposat a aquests permisos i ara el tribunal adopta el mateix criteri. Sosté que el dret a la participació política no es veu vulnerat, per bé que reconeix que la situació de presó provisional suposi una "limitació evident" per a la seva participació en la campanya electoral. Tanmateix, això "no implica la impossibilitat de ser elegit, ni inclou una pèrdua o alteració essencial de l'efectivitat del dret de participació democràtica de qui comparteix el projecte que defensen [els processats]". D'una banda, perquè "no tenen completament anul·lada la seva capacitat de dirigir-se a l'electorat" i, de l'altra, subratllen que els seus companys de candidatura sí que "aborden plenament les activitats de campanya".

El tribunal recorda que el calendari de sessions del judici oral s'interromp els pròxims cinc dies i que la setmana vinent només hi ha assenyalats tres dies –dimarts, dimecres i dijous–, de manera que insinua que els candidats tenen altres dies per fer campanya que no estan limitats pel judici. És el cas d'Oriol Junqueras, que aquest dijous podrà fer una roda de premsa des de Soto del Real organitzada per l'ACN, un permís que també ha demanat Sànchez a la Junta Electoral Central.