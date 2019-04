La Junta Electoral autoritza Junqueras a fer una roda de premsa des de la presó

La Junta Electoral Central (JEC) ha autoritzat Oriol Junqueras a participar en una roda de premsa el 19 d'abril des de la presó de Soto del Real. Serà la primera que farà el líder republicà des que va ser empresonat després del referèndum de l'1-O. Malgrat que en la seva resolució la JEC parla de debat, es tracta d'una roda de premsa dels candidats organitzada per l'ACN i en la qual Junqueras participarà a les 10 del matí per videoconferència.

En canvi, la JEC no autoritza el líder l'ERC a participar en les entrevistes i debats dels dies 18, 24 i 25 d'abril, ja que "s'afectaria greument" el funcionament del centre penitenciari. En l'argumentació per declinar la participació de Junqueras en aquests tres actes es diu que "l'horari de les entrevistes i debats" és "contrari a l'establert amb caràcter general" a Soto del Real, i que "l'única sala de videoconferència operativa" a la presó ja està "reservada" a diverses diligències judicials, mentre que les dues sales previstes per a "connexions telefòniques" ja estan "programades" per a altres "interns". A més, segons l'escrit de la Junta Electoral, afectaria també les obligacions de Junqueras en el judici del Procés al Tribunal Suprem. De fet, l'acte del dia 19 –que en la seva petició ERC definia com a debat públic– és l'únic que no coincideix amb dia de judici.

En aquest sentit, segons fonts de JxCat consultades per l'ARA, el candidat Jordi Sànchez també demanarà fer una roda de premsa des de Soto del Real, igual que Oriol Junqueras. La roda de premsa de Sànchez amb l'ACN estava programada per al dijous 25 d'abril, i per tant coincideix amb dia de judici. Fonts del Suprem van precisar que si el líder independentista volgués participar en aquest acte hauria de demanar primer alliberar-se d'aquesta sessió del judici.

Acte a Lledoners d'ERC

Prèviament, en una altra resolució, la Junta Electoral també ha permès un míting d'ERC a la presó de Lledoners el 18 d'abril que encapçalarà Gabriel Rufián, en el marc de la campanya electoral del 28-A. Els republicans, que tenien un informe favorable d'Institucions Penitenciàries de la Generalitat sota el braç per fer mítings a les tres presons on hi havia els presos polítics, finalment s'havien decantat per un únic acte simbòlic a Lledoners. Les limitacions imposades per la Generalitat són que "no siguin actes multitudinaris, no afectin la normalitat dels centres i hi assisteixin només els presos que han demanat el dret a vot, a qui cal garantir la seva intimitat, i tot sempre subordinat a les condicions de seguretat".

En l'escrit de resolució, la JEC posa en valor, precisament, l'informe favorable d'Institucions Penitenciàries i subratlla que el mateix text ja marca certes limitacions. Per això autoritza la celebració de l'esdeveniment, tenint en compte l'aplicació d'aquestes limitacions.

En canvi, ara fa dues setmanes la JEC va rebutjar els mítings que els republicans havien sol·licitat a les presons madrilenyes de Soto del Real i Alcalá-Meco.