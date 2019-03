Trapero accedeix a respondre a totes les parts

El judici del Procés, en directe

Josep Lluís Trapero dona la cara. El major dels Mossos d'Esquadra ha accedit a respondre com a testimoni tot i estar processat per rebel·lió a l'Audiència Nacional. Ha pres la paraula només començar la seva advocada, que seu al seu costat. Olga Tubau ha demanat fer unes breus consideracions. El president del tribunal, però, Manuel Marchena, li ha replicat que no són part i que Trapero és un tercer en aquest procediment, tot i que a la pràctica s'ha convertit en l'acusat número 13 per situar-se en el blanc de la majoria de membres del govern de Mariano Rajoy i dels responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant l'1-O.

651x366 Trapero declara en el judici al Procés Trapero declara en el judici al Procés

Marchena també ha advertit a Tubau que només pot dur a terme un "assessorament puntual" a Trapero en funció de les preguntes i respondre amb un monosíl·lab de sí o no. Poc abans de l'entrada del major dels Mossos, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha canviat de lloc i ha passat del banc dels acusats al centre de la sala a seure darrer del seu advocat, ja que així pot estar en contacte constant amb el seu lletrat, Xavier Melero. Ha començat l'interrogatori l'acusació popular, representada per Vox, que se centra en els fets del 20 de setembre.

El testimoni de Trapero és clau per a totes les parts. Sense la presumpta "inacció" dels Mossos d'Esquadra l'1-O, com branda la Fiscalia i Vox, és gairebé impossible provar el delicte de rebel·lió. Alhora, el major dels Mossos -cessat de cap de la policia catalana amb el 155- necessita defensar-se ara perquè un cop es produeixi el seu judici a l'Audiència Nacional ja hi haurà la sentència del Suprem i bona part de les conclusions estaran centrades en els Mossos d'Esquadra.