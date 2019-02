Vox planta la seu de campanya al Tribunal Suprem

Segueix el judici als presos polítics en directe

La campanya electoral somiada per Vox comença avui. Durarà un mínim de tres mesos, serà retransmesa per totes les televisions del país i pivotarà sobre un dels temes estrella de la formació d’ultradreta: l’independentisme. Enfundat en la toga d’advocat de l’acusació popular, el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, prendrà avui per primer cop la paraula en el judici del Procés al Tribunal Suprem, una plataforma que els de Santiago Abascal volen aprofitar per consolidar el seu salt a la primera línia política espanyola. Consumat a Andalusia l’ingrés a les institucions, la ultradreta aspira ara a fer-se forta amb l’ajuda del judici de cara a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del maig.

Prova d’això és que ahir, en el primer dia de sessions al Suprem, el líder de la formació, Santiago Abascal, va voler acompanyar Ortega Smith fins a les portes del judici. Encara fora de les principals institucions del país -Vox era absent, per exemple, al debat sobre els pressupostos que s’estava produint en aquell mateix moment al Congrés-, el partit d’ultradreta va evidenciar que el seu terreny de joc fins al maig seran els tribunals, on se sent especialment còmode. Fent gala del seu discurs més dur, Abascal va instar el Suprem a “acabar de desarticular el cop” independentista, que va considerar que seguia vigent, ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, estava ahir assegut entre el públic “i no al banc dels acusats”. Abascal, de fet, va arribar a agrair als “tribunals, els fiscals i la Corona” que hagin compensat fins ara la “inacció sistemàtica” dels diferents governs, amb menció especial al de Mariano Rajoy.

Aquest serà un altre dels regals que el judici oferirà a Vox: la possibilitat de batre’s cara a cara, no només amb els dirigents independentistes, sinó també amb alguns dels testimonis clau que compareixeran a la sala, entre els quals el mateix Mariano Rajoy. Un altaveu incomparable per a la ultradreta quan falten poc més de tres mesos per a les eleccions autonòmiques, municipals i europees del maig. Tres cites amb les urnes a les quals podria sumar-se-n’hi una de quarta si finalment el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba avançant també les eleccions generals.

Precisament en un intent de desactivar aquesta utilització publicitària del judici per part de Vox, previsiblement els acusats optaran per no entrar en el cos a cos amb el lletrat del partit ultra i mà dreta d’Abascal, Javier Ortega Smith.

Un ex boina verda com a advocat

El secretari general de Vox serà el rostre visible de la formació durant el judici. Com que la legislació espanyola permet a un partit ser acusació popular, Ortega Smith passarà en poques setmanes de pilotar les negociacions amb el PP per fer fora Susana Díaz de la Junta d’Andalusia a encapçalar l’ofensiva contra els dirigents independentistes al Suprem, on demana penes de presó per als acusats que van dels 24 als 74 anys.

Durant els pròxims mesos, doncs, aquest ex boina verda -formava part de la unitat d’operacions especials de l’exèrcit de terra- serà la principal cara visible de Vox. Un protagonisme que ja va tenir l’any 2016, quan amb un petit reducte de militants del partit d’ultradreta va saltar a la fama després de colar-se nedant a Gibraltar per desplegar sobre el Penyal una bandera espanyola gegant, en una gesta batejada per ells mateixos com a operació Tarzan. Una operació de màrqueting embolicada amb la rojigualda que va posar el partit en el focus mediàtic de la mateixa manera que ara l’hi posarà la defensa de la unitat d’Espanya des de la sala de vistes del Suprem. Una rellevància que ja ha començat a incomodar el PP, que ahir va apressar-se a través del seu líder, Pablo Casado, i de les xarxes socials a reivindicar la seva quota de protagonisme en la causa que s’està dirimint a Madrid. “El PP no fa rodes de premsa davant del Suprem, el PP actua”, van reivindicar els populars en un tuit en què es podia veure els dirigents independentistes al banc dels acusats amb el lema “Si estan allà asseguts és perquè hi havia un govern del PP” . La campanya tot just comença i es juga als tribunals. Avui Vox pren la paraula al Suprem disfressat d’acusació popular.