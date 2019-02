Les diferències entre ‘El País’ i ‘The Country’

Que la premsa internacional està donant una imatge més ponderada de la situació catalana que la de Madrid és cosa lamentable, però sabuda. Ara bé, el que resulta més exòtic és que fins i tot les edicions en anglès de diaris com El País acusin disparitat de criteris respecte a les edicions en castellà que s’adrecen a l’audiència de l’ España entera.

En poso un exemple. El País va traduir a l’anglès l’article dedicat a la manifestació de dissabte passat en protesta pel judici. En la versió en aquest idioma, el subtítol és: “Unes 200.000 persones van participar en la manifestació, una de les més importants des de la Diada de l’any passat”. En la versió en castellà, en canvi, el subtítol que apareix és: “Unes 200.000 persones participen en la protesta, segons la Guàrdia Urbana”. O sigui, en anglès el diari assumeix la xifra, perquè no l’atribueix a cap font, i a més hi posa una cirereta emfàtica quan diu que és una de les més importants. Però en la versió pàtria sacrifica qualsevol valoració positiva i taca la xifra d’assistents amb l’atribució del càlcul a la policia municipal.

També hi ha un canvi notable a la primera frase. En anglès arrenca així: “Centenars de milers de persones van prendre els carrers de Barcelona...” A la versió en castellà, parla de “milers de persones” (abans de donar les estimacions d’Urbana i organitzadors). I a la peça en anglès apareixen quatre fotografies, incloent-hi la d’un home disfressat de jutge amb nas de pallasso i esvàstica a la samarreta, mentre que a la segona només hi ha un vídeo general d’Efe. Hi ha altres canvis, entre les dues peces, que es poden justificar per què el públic de fora d’Espanya necessita més antecedents, etcètera. Però les diferències que acabo d’assenyalar suggereixen que la versió original castellana, la que es va traduir a l’anglès, va patir després alguna raspallada procedent de les altures. O les baixures, depèn de com es miri.

Menys interès internacional

Mentrestant, a la premsa internacional de debò es nota el descens de l’interès informatiu. Aquesta setmana es va recollir la manifestació de dissabte passat i també la vaga general de dijous. Potser no va ser gaire lluïda des del punt de vista de l’afectació del consum, però les notícies dels mitjans europeus en parlaven igualment i consignaven sobretot els talls de carreteres i els problemes de mobilitat en general. “Causen el caos”, deia el Times. “Talls d’autopistes i vies de tren”, destacava Associated Press. “Catalunya bloquejada per la protesta”, titulava prou crèdulament la radiotelevisió suïssa RSI.

En tot cas, les declaracions dels acusats han merescut clarament menys esments, comparativament. No detecto les ganes de seguir les trames internes de les sessions i serialitzar un judici que està sent summament revelador. Els mitjans del món cobreixen més el carrer que la sala, es podria dir.